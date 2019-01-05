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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:27
Imp взагалі беззаперечно що в нас складна країна. дійсно ми ще іноді боремося методами нашого дикого ворога . головне незабувати що в нас не стабільна Європа а боротьба за вільне життя від мокшан тож методи відповідні .
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30
1) Расскажите как Трамп вмешивается в дела религии в США. Там только христианских церквей сотни.
2) Президент Украины нанятый чиновник который обязан исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией, а не присваивать себе не свои функции и затем хвалится их выполнением.
3) Что такое "влиятельная церковь враждебного государства"? Это уголовно или административно наказуемо в соответствии с законодательством Украины?
4) Сказки рассказывают детям и недоумкам, а государственные чиновники обязаны подчинятся законам страны чтобы не превратить ее в цирк
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:33
Если по этому критерию оценивать деятельность президента Украины Порошенко, то ему не на второй срок идти, а впору застрелиться
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:35
сірий не одна нормальна людина непроголосує за клоуна коли в країні йде війна
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:37
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Ще раз - він програв по кількості голосів виборців.
Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети.
Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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