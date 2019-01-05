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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:27

Imp взагалі беззаперечно що в нас складна країна. дійсно ми ще іноді боремося методами нашого дикого ворога . головне незабувати що в нас не стабільна Європа а боротьба за вільне життя від мокшан тож методи відповідні .
vovkane04
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30

  shapo написав:Вопрос задан Вам как человеку считающему это достижением президента Украины за прошедшие 5 лет


  Pegasmaster написав:да не вопрос :) я считаю, что порох правильно продавил вопрос томоса.
ни один президент не будет терпеть влиятельную церковь другого (тем более враждебного) государства в своей стране! ни путен, ни порох, ни трамп и никакой другой!
не надо рассказывать сказки про "невмешательство" и "отделена от государства".


1) Расскажите как Трамп вмешивается в дела религии в США. Там только христианских церквей сотни.
2) Президент Украины нанятый чиновник который обязан исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией, а не присваивать себе не свои функции и затем хвалится их выполнением.
3) Что такое "влиятельная церковь враждебного государства"? Это уголовно или административно наказуемо в соответствии с законодательством Украины?
4) Сказки рассказывают детям и недоумкам, а государственные чиновники обязаны подчинятся законам страны чтобы не превратить ее в цирк
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:33

  lapay написав:При Трампі рекордний процент бажаючих виїхати із США, особливо жінок.


Если по этому критерию оценивать деятельность президента Украины Порошенко, то ему не на второй срок идти, а впору застрелиться
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:35

сірий не одна нормальна людина непроголосує за клоуна коли в країні йде війна
vovkane04
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:37

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... to_GBP.svg
  shapo написав:Не понял.
Он незаконно выграл подтасовав выборы или все-таки законно в соответствии с системой выборов в США?

Ще раз - він програв по кількості голосів виборців.
  shapo написав:При чем тут безвиз?
Турция уже 20 лет кандидат в члены ЕС - то, что Украине не светит по меньшей мере до 2025г.
И что в области экономики получила Украина подписав ассоциацию с ЕС и открыв свой рынок для их товаров?

Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети.
Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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