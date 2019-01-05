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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:27
Imp взагалі беззаперечно що в нас складна країна. дійсно ми ще іноді боремося методами нашого дикого ворога . головне незабувати що в нас не стабільна Європа а боротьба за вільне життя від мокшан тож методи відповідні .
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30
1) Расскажите как Трамп вмешивается в дела религии в США. Там только христианских церквей сотни.
2) Президент Украины нанятый чиновник который обязан исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией, а не присваивать себе не свои функции и затем хвалится их выполнением.
3) Что такое "влиятельная церковь враждебного государства"? Это уголовно или административно наказуемо в соответствии с законодательством Украины?
4) Сказки рассказывают детям и недоумкам, а государственные чиновники обязаны подчинятся законам страны чтобы не превратить ее в цирк
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:33
Если по этому критерию оценивать деятельность президента Украины Порошенко, то ему не на второй срок идти, а впору застрелиться
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:37
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Ще раз - він програв по кількості голосів виборців.
Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети.
Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:05
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:11
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
это ваши, а не мои проблемы. сбу видит, а вы нет.
ищите в гугле сами, взрослый поди. я вам ничего не должен.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:17
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
раньше была упц киевского патриархата, на которую была наложена анафема, которая была никем не признана. анафему сняли, независимость и признание дали. разница понятна или всё еще нет?
если вы не разбираетесь, зачем что-то писать?
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:19
И что из этого следует?
Фунт падает уже лет 50. Последние падения были в 1992,2008,2016г.
Какое сейчас падение когда он почти вернулся к уровню 2016г когда на воплях о брексите заработали валютные спекулянты.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу по числу голосов выборщиков, обошла его по количеству полученных голосов избирателей, сообщает CNN.
Согласно данным на сайте телеканала, Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков против 218 голосов, которые получила Клинтон. При этом для победы кандидат должен был набрать минимум 270 голосов. Однако по числу голосов избирателей Клинтон обошла своего соперника на 0,1% - за нее проголосовали 47,6% (59 123 745 голосов) против 47,5% отдавших свой голос за Трампа (58 992 180).
Этот случай стал пятым в истории США, когда президентские выборы выиграл кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем его соперник. В последний раз это произошло в 2000 году, когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший, получивший на 500 тысяч голосов граждан меньше, чем демократ Альберт Гор. Подобное также случилось в 1824, 1876, и 1888 годах.
В США действует двухступенчатая система президентских выборов, и 8 ноября избиратели голосовали не за кандидатов в президенты, а за выборщиков от штатов, которые в декабре уже непосредственно будут выбирать президента. Коллегия выборщиков штата в итоге оказывается представлена представителями той партии, чей кандидат набрал в этом штате большинство. Как предполагается, выборщики не должны изменять своей партии и проголосуют за своего кандидата.
Голосование в США проходит по штатам, у каждого из которых свое количество выборщиков, которое равно числу его представителей в Конгрессе и зависит от численности населения. При этом тот кандидат, который победил в штате простым большинством, забирает все голоса. Это правило не распространяется всего на несколько штатов. То есть, если за демократов проголосовал 51% жителей Флориды, демократы получают все 29 голосов выборщиков от этого штата.
Так Украина тогда сколько будет ждать членства в ЕС, 200 лет, если Турция уже 20 лет кандидат, а Украине пока и это не светит?
Откуда вы эти цифры берете?
Импорт в Украину снизился со всех стран кроме Африки в сравнении с 2013г.
А экспорт Украины в ЕС остался тем же что и в 2012г и немного увеличился в сравнении с 2013г
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:26
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
референдум по "брекситу" обвалил фунт по отношению к доллару с 1,5 до 1,2 (с июня по октябрь 2016 года), т.е. на 20%
а вообще, в 2008 фунт был больше 2 баксов, сейчас 1,27 - падение 63,5%
это же проверить легко, как 2*2, зачем вы глупости пишете?
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:32
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
это рпц.
ну вы сами думайте кто вы, раз в такое верите. я не верю, что например путен будет терпеть православную церковь Украины в рф, которая будет поддерживать настроенных против действующей власти граждан рф.
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