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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 34567>
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:27

Imp взагалі беззаперечно що в нас складна країна. дійсно ми ще іноді боремося методами нашого дикого ворога . головне незабувати що в нас не стабільна Європа а боротьба за вільне життя від мокшан тож методи відповідні .
vovkane04
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30

  shapo написав:Вопрос задан Вам как человеку считающему это достижением президента Украины за прошедшие 5 лет


  Pegasmaster написав:да не вопрос :) я считаю, что порох правильно продавил вопрос томоса.
ни один президент не будет терпеть влиятельную церковь другого (тем более враждебного) государства в своей стране! ни путен, ни порох, ни трамп и никакой другой!
не надо рассказывать сказки про "невмешательство" и "отделена от государства".


1) Расскажите как Трамп вмешивается в дела религии в США. Там только христианских церквей сотни.
2) Президент Украины нанятый чиновник который обязан исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией, а не присваивать себе не свои функции и затем хвалится их выполнением.
3) Что такое "влиятельная церковь враждебного государства"? Это уголовно или административно наказуемо в соответствии с законодательством Украины?
4) Сказки рассказывают детям и недоумкам, а государственные чиновники обязаны подчинятся законам страны чтобы не превратить ее в цирк
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:33

  lapay написав:При Трампі рекордний процент бажаючих виїхати із США, особливо жінок.


Если по этому критерию оценивать деятельность президента Украины Порошенко, то ему не на второй срок идти, а впору застрелиться
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:37

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... to_GBP.svg
  shapo написав:Не понял.
Он незаконно выграл подтасовав выборы или все-таки законно в соответствии с системой выборов в США?

Ще раз - він програв по кількості голосів виборців.
  shapo написав:При чем тут безвиз?
Турция уже 20 лет кандидат в члены ЕС - то, что Украине не светит по меньшей мере до 2025г.
И что в области экономики получила Украина подписав ассоциацию с ЕС и открыв свой рынок для их товаров?

Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети.
Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:05

  vovkane04 написав:сірий не одна нормальна людина непроголосує за клоуна коли в країні йде війна


Ну да, ну да, за барыг и казнокрадов можно, за клоуна нельзя :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:11

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Igorten написав:Системной деятельности антиукраинской не вижу. А с такими "фактами" можно всю церковь в педофилии обвинить например.

это ваши, а не мои проблемы. сбу видит, а вы нет.
  Igorten написав:Я вас факты просил, а не хрень. Какая то книга которую ни вы ни я не читал, и какое то следствие с непонятным итогом.

ищите в гугле сами, взрослый поди. я вам ничего не должен.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:17

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:И раньше была себе вполне независимая УПЦ Киевского патриархата, куда ходили несколько миллионов человек? И что поменялось? Стало Митрополия, рангом ниже, признанная Константинопольским, будет Греческим, возможно Румынским патриархатом.

раньше была упц киевского патриархата, на которую была наложена анафема, которая была никем не признана. анафему сняли, независимость и признание дали. разница понятна или всё еще нет?
если вы не разбираетесь, зачем что-то писать?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:19

  shapo написав:Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%?


  lapay написав:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2#/media/File:Euro_exchange_rate_to_GBP.svg


И что из этого следует?
Фунт падает уже лет 50. Последние падения были в 1992,2008,2016г.
Какое сейчас падение когда он почти вернулся к уровню 2016г когда на воплях о брексите заработали валютные спекулянты.



  shapo написав:Не понял.
Он незаконно выграл подтасовав выборы или все-таки законно в соответствии с системой выборов в США?



  lapay написав:Ще раз - він програв по кількості голосів виборців.


Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу по числу голосов выборщиков, обошла его по количеству полученных голосов избирателей, сообщает CNN.

Согласно данным на сайте телеканала, Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков против 218 голосов, которые получила Клинтон. При этом для победы кандидат должен был набрать минимум 270 голосов. Однако по числу голосов избирателей Клинтон обошла своего соперника на 0,1% - за нее проголосовали 47,6% (59 123 745 голосов) против 47,5% отдавших свой голос за Трампа (58 992 180).
Этот случай стал пятым в истории США, когда президентские выборы выиграл кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем его соперник. В последний раз это произошло в 2000 году, когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший, получивший на 500 тысяч голосов граждан меньше, чем демократ Альберт Гор. Подобное также случилось в 1824, 1876, и 1888 годах.

В США действует двухступенчатая система президентских выборов, и 8 ноября избиратели голосовали не за кандидатов в президенты, а за выборщиков от штатов, которые в декабре уже непосредственно будут выбирать президента. Коллегия выборщиков штата в итоге оказывается представлена представителями той партии, чей кандидат набрал в этом штате большинство. Как предполагается, выборщики не должны изменять своей партии и проголосуют за своего кандидата.

Голосование в США проходит по штатам, у каждого из которых свое количество выборщиков, которое равно числу его представителей в Конгрессе и зависит от численности населения. При этом тот кандидат, который победил в штате простым большинством, забирает все голоса. Это правило не распространяется всего на несколько штатов. То есть, если за демократов проголосовал 51% жителей Флориды, демократы получают все 29 голосов выборщиков от этого штата.


  lapay написав:Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети.


Так Украина тогда сколько будет ждать членства в ЕС, 200 лет, если Турция уже 20 лет кандидат, а Украине пока и это не светит?




  lapay написав:Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів. ;)


Откуда вы эти цифры берете?
https://golos.ua/i/625828
Импорт в Украину снизился со всех стран кроме Африки в сравнении с 2013г.
А экспорт Украины в ЕС остался тем же что и в 2012г и немного увеличился в сравнении с 2013г
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:26

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:"Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%?
В Украине такие обвалы каждую неделю происходят.

референдум по "брекситу" обвалил фунт по отношению к доллару с 1,5 до 1,2 (с июня по октябрь 2016 года), т.е. на 20%
а вообще, в 2008 фунт был больше 2 баксов, сейчас 1,27 - падение 63,5%
это же проверить легко, как 2*2, зачем вы глупости пишете?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:32

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Что такое "влиятельная церковь враждебного государства"?

это рпц.
  shapo написав:Сказки рассказывают детям и недоумкам

ну вы сами думайте кто вы, раз в такое верите. я не верю, что например путен будет терпеть православную церковь Украины в рф, которая будет поддерживать настроенных против действующей власти граждан рф.
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