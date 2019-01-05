Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 09 січ, 2019 20:19

shapo написав: Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%? Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%?

lapay написав: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2#/media/File:Euro_exchange_rate_to_GBP.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2#/media/File:Euro_exchange_rate_to_GBP.svg

shapo написав: Не понял.

Он незаконно выграл подтасовав выборы или все-таки законно в соответствии с системой выборов в США? Не понял.Он незаконно выграл подтасовав выборы или все-таки законно в соответствии с системой выборов в США?

lapay написав: Ще раз - він програв по кількості голосів виборців. Ще раз - він програв по кількості голосів виборців.

lapay написав: Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети. Туреччина може і сто років сидіти, поки не виконає вимоги ЄС. Хто хоче потрапити до ЄС, той виконує вимоги ЄС і досягає мети.

lapay написав: Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів. Якось дивно - Україна відкрила ринки для ЄС, а в результаті наш експорт зріс, по зрівнянню з 2013 роком, а їх експорт до нас зменшився на 6 млрд доларів.

И что из этого следует?Фунт падает уже лет 50. Последние падения были в 1992,2008,2016г.Какое сейчас падение когда он почти вернулся к уровню 2016г когда на воплях о брексите заработали валютные спекулянты.Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу по числу голосов выборщиков, обошла его по количеству полученных голосов избирателей, сообщает CNN.Согласно данным на сайте телеканала, Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков против 218 голосов, которые получила Клинтон. При этом для победы кандидат должен был набрать минимум 270 голосов. Однако по числу голосов избирателей Клинтон обошла своего соперника на 0,1% - за нее проголосовали 47,6% (59 123 745 голосов) против 47,5% отдавших свой голос за Трампа (58 992 180).Этот случай стал пятым в истории США, когда президентские выборы выиграл кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем его соперник. В последний раз это произошло в 2000 году, когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший, получивший на 500 тысяч голосов граждан меньше, чем демократ Альберт Гор. Подобное также случилось в 1824, 1876, и 1888 годах.В США действует двухступенчатая система президентских выборов, и 8 ноября избиратели голосовали не за кандидатов в президенты, а за выборщиков от штатов, которые в декабре уже непосредственно будут выбирать президента. Коллегия выборщиков штата в итоге оказывается представлена представителями той партии, чей кандидат набрал в этом штате большинство. Как предполагается, выборщики не должны изменять своей партии и проголосуют за своего кандидата.Голосование в США проходит по штатам, у каждого из которых свое количество выборщиков, которое равно числу его представителей в Конгрессе и зависит от численности населения. При этом тот кандидат, который победил в штате простым большинством, забирает все голоса. Это правило не распространяется всего на несколько штатов. То есть, если за демократов проголосовал 51% жителей Флориды, демократы получают все 29 голосов выборщиков от этого штата.Так Украина тогда сколько будет ждать членства в ЕС, 200 лет, если Турция уже 20 лет кандидат, а Украине пока и это не светит?Откуда вы эти цифры берете?Импорт в Украину снизился со всех стран кроме Африки в сравнении с 2013г.А экспорт Украины в ЕС остался тем же что и в 2012г и немного увеличился в сравнении с 2013г