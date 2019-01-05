Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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freeze написав:И раньше была себе вполне независимая УПЦ Киевского патриархата, куда ходили несколько миллионов человек? И что поменялось? Стало Митрополия, рангом ниже, признанная Константинопольским, будет Греческим, возможно Румынским патриархатом.
раньше была упц киевского патриархата, на которую была наложена анафема, которая была никем не признана. анафему сняли, независимость и признание дали. разница понятна или всё еще нет? если вы не разбираетесь, зачем что-то писать?
Кто признал на сегодня? Кроме Стамбула? Что тут в пустые барабаны бьете? Минимально выучите матчасть прежде чем кого то учить?
shapo написав:"Обвалил фунт" это насколько по отношению к доллару или евро, 1,5%? В Украине такие обвалы каждую неделю происходят.
Pegasmaster написав:референдум по "брекситу" обвалил фунт по отношению к доллару с 1,5 до 1,2 (с июня по октябрь 2016 года), т.е. на 20% а вообще, в 2008 фунт был больше 2 баксов, сейчас 1,27 - падение 63,5% это же проверить легко, как 2*2, зачем вы глупости пишете?
Это вы не читаете что я пишу.
shapo написав:И что из этого следует? Фунт падает уже лет 50. Последние падения были в 1992,2008,2016г. Какое сейчас падение когда он почти вернулся к уровню 2016г когда на воплях о брексите заработали валютные спекулянты.
Какой в 1992г или 2008г был Брексит? И на сколько упал фунт за последний месяц или пол-года? Ему до гривни с ее падением в 3 раза за время "успешного" правления Порошенко и еженедельными колебаниями как до неба рачки
Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще. Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.
shapo написав:Что такое "влиятельная церковь враждебного государства"?
Pegasmaster написав:это рпц.
Она есть на территории Украины или она как общественная организация все-таки зарегистрирована под другим названием.
Pegasmaster написав:ну вы сами думайте кто вы, раз в такое верите. я не верю, что например путен будет терпеть православную церковь Украины в рф, которая будет поддерживать настроенных против действующей власти граждан рф.
Мне непонятны такие категории как "верить", "терпеть" в отношении между общественной организацией коей является любая религиозная организация и государством и ее главным чиновником президентом у которого согласно Конституции вообще не должно быть никаких отношений ни с одной религиозной организацией.
shapo написав:Фунт падает уже лет 50. Последние падения были в 1992,2008,2016г. Какое сейчас падение когда он почти вернулся к уровню 2016г когда на воплях о брексите заработали валютные спекулянты.
Ну от напишіть, який курс фунта до євро був до Брекзіта і зараз.
shapo написав:Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу по числу голосов выборщиков, обошла его по количеству полученных голосов избирателей, сообщает CNN.
Вам третій раз написати про кількість голосів виборців, раз CNN не вірите?
shapo написав:Так Украина тогда сколько будет ждать членства в ЕС, 200 лет, если Турция уже 20 лет кандидат, а Украине пока и это не светит?
Треба не чекати, а робити реформи, які вимагає ЄС. Хто робить, той отримує безвіз, потім отримає членство, а хто не робить, той нічого не має, як Туреччина.
shapo написав:Импорт в Украину снизился со всех стран кроме Африки в сравнении с 2013г. А экспорт Украины в ЕС остался тем же что и в 2012г и немного увеличился в сравнении с 2013г
Тобто, Ви збрехали, що ми відкрили ринки для ЄС? Коли відкривають ринки, то експорт збільшується, як наш в ЄС, а не зменшується, як з ЄС до нас.
Набридло мені одне й те саме по кілька разів писати. Не вмієте сперечатись - не беріться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще. Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.
Ви аналогично. Не можна визнати те, чого ще немає, і церква структура повільна. Ходіть в свою РПЦ, якщо ходити, а інші будуть ходити в українську церкву.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...