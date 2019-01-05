Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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freeze написав:Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще. Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.
Ви аналогично. Не можна визнати те, чого ще немає, і церква структура повільна. Ходіть в свою РПЦ, якщо ходити, а інші будуть ходити в українську церкву.
Вы пишите адекватно, поэтому с вами интересно. Просто товарищ написал ерунду, что признана, вы и я его поправили, что нельзя признать, того чего нет, тли на прошлой неделе не было. ПС я в РПЦ не хожу.
lapay написав:Ну от напишіть, який курс фунта до євро був до Брекзіта і зараз. Вам третій раз написати про кількість голосів виборців, раз CNN не вірите? Треба не чекати, а робити реформи, які вимагає ЄС. Хто робить, той отримує безвіз, потім отримає членство, а хто не робить, той нічого не має, як Туреччина. Тобто, Ви збрехали, що ми відкрили ринки для ЄС? Коли відкривають ринки, то експорт збільшується, як наш в ЄС, а не зменшується, як з ЄС до нас. Набридло мені одне й те саме по кілька разів писати. Не вмієте сперечатись - не беріться.
1)Да фунт падает уже 50 лет и что? Жизнь британцев ухудшилась также как жизнь украинцев после падения гривны? При экспорте слабая валюта преимущество если она относится к резервной 2)Если приведенное описание избирательной системы по которой выбирают президента США и по которой выграл Трамп ( не первый раз в истории США когда получил количество избирателей меньше аж на 0,1%, но количество выборщиков больше на 71 голос) не может переубедить, что это законно выбранный президент, то это уже клиника. 3)Бла-бла, и будет вам счастье. 4)Экспорт в ЕС ничуть не увеличился в сравнении с 2012г когда не было никаких ассоциаций, так что не врите. Импорт из ЕС уменьшился также как и из других стран по одной причине - увеличению бедности и падению промышленности в Украине. 5)Вот с этим соглашусь. С порохоботом спорить все равно что со стеной говорить
Pegasmaster написав:ищите в гугле сами, взрослый поди. я вам ничего не должен.
Спасибо, последовал вашему совету, напрягся второй раз, потратил уже не 5 минут, а все 15, кроме бла-бла-бла от СБУ со страшилками нихрена нет. Ладно морочьте голову дальше, молодых неокрепших умов слава богу хватает. Вопросы религий меня мало вообще волнуют, просто меня бесит как насколько они шустрые во всякой хрени, как красиво излагают, преподносят, прям герои, а по сути - "Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь".