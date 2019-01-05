Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
freeze написав:Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще. Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.
Ви аналогично. Не можна визнати те, чого ще немає, і церква структура повільна. Ходіть в свою РПЦ, якщо ходити, а інші будуть ходити в українську церкву.
Вы пишите адекватно, поэтому с вами интересно. Просто товарищ написал ерунду, что признана, вы и я его поправили, что нельзя признать, того чего нет, тли на прошлой неделе не было. ПС я в РПЦ не хожу.
lapay написав:Ну от напишіть, який курс фунта до євро був до Брекзіта і зараз. Вам третій раз написати про кількість голосів виборців, раз CNN не вірите? Треба не чекати, а робити реформи, які вимагає ЄС. Хто робить, той отримує безвіз, потім отримає членство, а хто не робить, той нічого не має, як Туреччина. Тобто, Ви збрехали, що ми відкрили ринки для ЄС? Коли відкривають ринки, то експорт збільшується, як наш в ЄС, а не зменшується, як з ЄС до нас. Набридло мені одне й те саме по кілька разів писати. Не вмієте сперечатись - не беріться.
1)Да фунт падает уже 50 лет и что? Жизнь британцев ухудшилась также как жизнь украинцев после падения гривны? При экспорте слабая валюта преимущество если она относится к резервной 2)Если приведенное описание избирательной системы по которой выбирают президента США и по которой выграл Трамп ( не первый раз в истории США когда получил количество избирателей меньше аж на 0,1%, но количество выборщиков больше на 71 голос) не может переубедить, что это законно выбранный президент, то это уже клиника. 3)Бла-бла, и будет вам счастье. 4)Экспорт в ЕС ничуть не увеличился в сравнении с 2012г когда не было никаких ассоциаций, так что не врите. Импорт из ЕС уменьшился также как и из других стран по одной причине - увеличению бедности и падению промышленности в Украине. 5)Вот с этим соглашусь. С порохоботом спорить все равно что со стеной говорить