Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 09 січ, 2019 21:16

lapay написав: Ну от напишіть, який курс фунта до євро був до Брекзіта і зараз.

Вам третій раз написати про кількість голосів виборців, раз CNN не вірите?

Треба не чекати, а робити реформи, які вимагає ЄС. Хто робить, той отримує безвіз, потім отримає членство, а хто не робить, той нічого не має, як Туреччина.

Тобто, Ви збрехали, що ми відкрили ринки для ЄС? Коли відкривають ринки, то експорт збільшується, як наш в ЄС, а не зменшується, як з ЄС до нас.

Набридло мені одне й те саме по кілька разів писати. Не вмієте сперечатись - не беріться. Ну от напишіть, який курс фунта до євро був до Брекзіта і зараз.Вам третій раз написати про кількість голосів виборців, раз CNN не вірите?Треба не чекати, а робити реформи, які вимагає ЄС. Хто робить, той отримує безвіз, потім отримає членство, а хто не робить, той нічого не має, як Туреччина.Тобто, Ви збрехали, що ми відкрили ринки для ЄС? Коли відкривають ринки, то експорт збільшується, як наш в ЄС, а не зменшується, як з ЄС до нас.Набридло мені одне й те саме по кілька разів писати. Не вмієте сперечатись - не беріться.

1)Да фунт падает уже 50 лет и что?Жизнь британцев ухудшилась также как жизнь украинцев после падения гривны?При экспорте слабая валюта преимущество если она относится к резервной2)Если приведенное описание избирательной системы по которой выбирают президента США и по которой выграл Трамп ( не первый раз в истории США когда получил количество избирателей меньше аж на 0,1%, но количество выборщиков больше на 71 голос) не может переубедить, что это законно выбранный президент, то это уже клиника.3)Бла-бла, и будет вам счастье.4)Экспорт в ЕС ничуть не увеличился в сравнении с 2012г когда не было никаких ассоциаций, так что не врите. Импорт из ЕС уменьшился также как и из других стран по одной причине - увеличению бедности и падению промышленности в Украине.5)Вот с этим соглашусь.С порохоботом спорить все равно что со стеной говорить