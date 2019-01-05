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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:02

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

lapay написав:
  freeze написав:Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще.
Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.

Ви аналогично. Не можна визнати те, чого ще немає, і церква структура повільна. Ходіть в свою РПЦ, якщо ходити, а інші будуть ходити в українську церкву.


Вы пишите адекватно, поэтому с вами интересно.
Просто товарищ написал ерунду, что признана, вы и я его поправили, что нельзя признать, того чего нет, тли на прошлой неделе не было.
ПС я в РПЦ не хожу.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:02

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.

без вас как-то решу, что мне делать.
  freeze написав:Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще.

сначала наезд от ватника, вас никто не признал, а потом слив, потому что только в обед томос подписали.
  shapo написав:Она есть на территории Украины или она как общественная организация все-таки зарегистрирована под другим названием.

я так понимаю, что собираются её переименовать
  shapo написав:главным чиновником президентом у которого согласно Конституции вообще не должно быть никаких отношений ни с одной религиозной организацией.

верьте хоть в сферического коня в вакууме, реальность другая. все лидеры своих стран в той или иной степени опираются на доминирующую церковь и её лидера.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Pegasmaster написав:
  freeze написав:Вы в церковных вопросах разбираетесь как в балете, пишите лучше про фунт, там у вас лучше получается.

без вас как-то решу, что мне делать.
  freeze написав:Понятно, сначала победный бой барабанов от порохобота нас все признали, потом сьезд на обочину, нас не успели признать, потому что не успели еще.

сначала наезд от ватника, вас никто не признал, а потом слив, потому что только в обед томос подписали.
  shapo написав:Она есть на территории Украины или она как общественная организация все-таки зарегистрирована под другим названием.

я так понимаю, что собираются её переименовать
  shapo написав:главным чиновником президентом у которого согласно Конституции вообще не должно быть никаких отношений ни с одной религиозной организацией.

верьте хоть в сферического коня в вакууме, реальность другая. все лидеры своих стран в той или иной степени опираются на доминирующую церковь и её лидера.


Понятно, беседуйте сами с собой, порохоботы явно туповаты стали.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:А за 30 лет как, например, в 1985г?

предлагаю вам поискать или за вас это кто-то делать должен?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:08

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Понятно, беседуйте сами с собой

сливайтесь молча, не забывайте гуглом пользоваться.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:13

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Pegasmaster написав:
  freeze написав:Понятно, беседуйте сами с собой

сливайтесь молча, не забывайте гуглом пользоваться.


Юноша, если вам надо что то обьяснить по вопросам богословия за пределом ваших методичек, обращайтесь за бесплатной консультацией.
Хотя как понимаю вам выйти за пределы методичек не интересно.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:16

  lapay написав:Ну от напишіть, який курс фунта до євро був до Брекзіта і зараз. :)
Вам третій раз написати про кількість голосів виборців, раз CNN не вірите?
Треба не чекати, а робити реформи, які вимагає ЄС. Хто робить, той отримує безвіз, потім отримає членство, а хто не робить, той нічого не має, як Туреччина.
Тобто, Ви збрехали, що ми відкрили ринки для ЄС? Коли відкривають ринки, то експорт збільшується, як наш в ЄС, а не зменшується, як з ЄС до нас.
Набридло мені одне й те саме по кілька разів писати. Не вмієте сперечатись - не беріться.


1)Да фунт падает уже 50 лет и что?
Жизнь британцев ухудшилась также как жизнь украинцев после падения гривны?
При экспорте слабая валюта преимущество если она относится к резервной
2)Если приведенное описание избирательной системы по которой выбирают президента США и по которой выграл Трамп ( не первый раз в истории США когда получил количество избирателей меньше аж на 0,1%, но количество выборщиков больше на 71 голос) не может переубедить, что это законно выбранный президент, то это уже клиника.
3)Бла-бла, и будет вам счастье.
4)Экспорт в ЕС ничуть не увеличился в сравнении с 2012г когда не было никаких ассоциаций, так что не врите. Импорт из ЕС уменьшился также как и из других стран по одной причине - увеличению бедности и падению промышленности в Украине.
5)Вот с этим соглашусь.
С порохоботом спорить все равно что со стеной говорить
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:26

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Pegasmaster написав:ищите в гугле сами, взрослый поди. я вам ничего не должен.


Спасибо, последовал вашему совету, напрягся второй раз, потратил уже не 5 минут, а все 15, кроме бла-бла-бла от СБУ со страшилками нихрена нет. Ладно морочьте голову дальше, молодых неокрепших умов слава богу хватает. Вопросы религий меня мало вообще волнуют, просто меня бесит как насколько они шустрые во всякой хрени, как красиво излагают, преподносят, прям герои, а по сути - "Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь".

И если я что то утверждаю, я обычно стараюсь иметь подтверждение, а не треплюсь, суть уловили ?
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 09 січ, 2019 21:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:26

  shapo написав:А за 30 лет как, например, в 1985г?


  Pegasmaster написав:предлагаю вам поискать или за вас это кто-то делать должен?


Такой "знаток" валютного рынка и такие заявы

https://tradesmarter.ru/analitika/prs_b ... .html#i-13

В начале 1980-х фунт продвинулся до уровня 2 доллара, поскольку процентные ставки повысились в ответ на валютную политику планирования денежных ресурсов, а высокий валютный курс считался причиной глубокого спада в 1981 году. Самый низкий показатель у фунта был в феврале 1985 года, когда он равнялся 1,05 доллара, до того как он возрос до уровня 2 долларов США в начале 1990-х.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

вы знаете, у меня только один вопрос почему в рашке которая на грани краха и голодных бунтов в 2018 году построили 17 станций метрополитена и керченский мост а у нас за 5 лет ни одной станции метро и мост на троещину не достроили???
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