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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:38

  lapay написав:... і церква структура повільна.

Как и реформа по созданию невыгодного казнокрадам антикоррупционного суда, очень медленный финский процесс. Вот реформа по поднятию тарифов - молниеносная.
А растянуться переходной церковный процесс может по примерам других стран и на десятилетия.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:45

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Как и реформа по созданию невыгодного казнокрадам антикоррупционного суда, очень медленный финский процесс. Вот реформа по поднятию тарифов - молниеносная.

Тому що суддя в судді виграє апеляцію у держави, а пересічний, по тарифам - ні. І ще цікаво - а чого всі мовчки хавають підвищення мобільних тарифів, тирнету; от у нас у дворі воду привозну підняли, за 4 роки, з 10 коп за літр до 50, а за комуналку горлянки готові перегризти?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:54

  lapay написав:
  ruvex написав:Как и реформа по созданию невыгодного казнокрадам антикоррупционного суда, очень медленный финский процесс. Вот реформа по поднятию тарифов - молниеносная.

Тому що суддя в судді виграє апеляцію у держави, а пересічний, по тарифам - ні. І ще цікаво - а чого всі мовчки хавають підвищення мобільних тарифів, тирнету; от у нас у дворі воду привозну підняли, за 4 роки, з 10 коп за літр до 50, а за комуналку горлянки готові перегризти?

На удивление, коммуналка, в сравнении с мобильными тарифами, отбирает у людей необоснованно в карман олигархату под крышеванием власти большую часть заработка это несравнимые вещи. Отсутствие регулирования цен даже на социальные продукты - в плюс власти также не запишешь, хорошо, что напомнили.
По экономическому развитию и индексу социального развития Украина чуть опережает государства Габон, Намибия, Алжир, Тунис, Египет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:03

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Потому, что коммуналка, в сравнении с мобильными тарифами, отбирает у людей необоснованно в карман олигархату под крышеванием власти большую часть заработка это несравнимые вещи. Отсутствие регулирования цен даже на социальные продукты - в плюс власти также не запишешь, хорошо, что напомнили.

Так усе ж дорожчає, а комуналка дорожчає ще більше, бо в нас газ був навіть дешевший, ніж в РФ. Скінчилась халява, як і повинно було бути. Чому тут дивуватись чи обурюватись?
І якому олігархату йдуть гроші за газ Укргазвидобування, якщо вони на 70% йдуть у бюджет?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:36

  lapay написав:
  ruvex написав:Потому, что коммуналка, в сравнении с мобильными тарифами, отбирает у людей необоснованно в карман олигархату под крышеванием власти большую часть заработка это несравнимые вещи. Отсутствие регулирования цен даже на социальные продукты - в плюс власти также не запишешь, хорошо, что напомнили.

Так усе ж дорожчає, а комуналка дорожчає ще більше, бо в нас газ був навіть дешевший, ніж в РФ. Скінчилась халява, як і повинно було бути. Чому тут дивуватись чи обурюватись?
І якому олігархату йдуть гроші за газ Укргазвидобування, якщо вони на 70% йдуть у бюджет?

Действительно чему удивляться, ведь лучше когда тот же российский газ, но уже с европейской надбавкой и благозвучным названием "европейский" стал дороже, чем был в разы. Не слишком ли большая цена всего из-за подмены фактов в названии? В параллель АТО - ООС(операция объединенных сил) - ничего кроме подмены понятия.
"Укргазвидобування", бюджет? Почитайте про Олега Прохоренко, Юлию Порошенко и т.д.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:50

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Действительно чему удивляться, ведь лучше когда тот же российский газ, но уже с европейской надбавкой и благозвучным названием "европейский" стал дороже, чем был в разы.

В які рази? Імпортний газ як йшов для промисловості, так і йде. Порівняйте ціни http://www.naftogaz.com/files/Informati ... lovist.pdf , в доларах ціна впала.
  ruvex написав:"Укргазвидобування", бюджет? Почитайте про Олега Прохоренко, Юлию Порошенко и т.д.

Мені зради і на форумі вистачає. Якби ще зрадофіли конкретні цифри наводили, а так можуть тільки просто слиною побризкати - не цікаво...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:56

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Юноша, если вам надо что то обьяснить по вопросам богословия за пределом ваших методичек, обращайтесь за бесплатной консультацией.
Хотя как понимаю вам выйти за пределы методичек не интересно.

не надо мне ваши методички лепить. это как-то даже для вас тупо.
я не больше вашего пороха люблю.
но продавил вопрос томоса он правильно. любой лидер своей страны на его месте сделал бы так же. путен тоже бы не позволил существовать церкви, которая настроена против него и его власти. и не надо рассказывать басни про конституции, и у нас, и в раше феодализм со всеми вытекающими последствиями.
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