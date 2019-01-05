Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 09 січ, 2019 23:11

Pegasmaster написав: и не надо рассказывать басни про конституции и не надо рассказывать басни про конституции

Pegasmaster написав: я не больше вашего пороха люблю. я не больше вашего пороха люблю.

Pegasmaster написав: но продавил вопрос томоса он правильно. но продавил вопрос томоса он правильно.

Кто сказал хоть слово про Конституции? Вы меня с кем-то попутали.Да я нормально отношусь к Порошенко как к бизнесмену, многому у него надо поучиться в этом плане.Я вообще не спорю о правильности или не правильности, не мое дело лезть в столь высокие дела. Я просто отметил, что независимая церковь в Украине существует минимум 25 лет, и миллионы людей ходили в эту церковь, и поэтому говорить, что у нас появилась независимая церковь пару дней назад это странновато.И насчет признанния - давайте понаблюдаем за процессом, зачем копья ломать, от нас с вами персонально абсолютно ничего не зависит. Пока мы имеем признание со стороны Фанара, раз, заявление от Греческой патриархии о возможном признании, два, предвижу, что признает Румынская патриархия, три. Из 11 оставшихся патриархий где-то пять не признают новую автокефалию абсолютно точно, три под вопросом.