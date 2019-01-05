Как и реформа по созданию невыгодного казнокрадам антикоррупционного суда, очень медленный финский процесс. Вот реформа по поднятию тарифов - молниеносная.
А растянуться переходной церковный процесс может по примерам других стран и на десятилетия.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:38
Как и реформа по созданию невыгодного казнокрадам антикоррупционного суда, очень медленный финский процесс. Вот реформа по поднятию тарифов - молниеносная.
А растянуться переходной церковный процесс может по примерам других стран и на десятилетия.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:45
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Тому що суддя в судді виграє апеляцію у держави, а пересічний, по тарифам - ні. І ще цікаво - а чого всі мовчки хавають підвищення мобільних тарифів, тирнету; от у нас у дворі воду привозну підняли, за 4 роки, з 10 коп за літр до 50, а за комуналку горлянки готові перегризти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:54
На удивление, коммуналка, в сравнении с мобильными тарифами, отбирает у людей необоснованно в карман олигархату под крышеванием власти большую часть заработка это несравнимые вещи. Отсутствие регулирования цен даже на социальные продукты - в плюс власти также не запишешь, хорошо, что напомнили.
По экономическому развитию и индексу социального развития Украина чуть опережает государства Габон, Намибия, Алжир, Тунис, Египет.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:03
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Так усе ж дорожчає, а комуналка дорожчає ще більше, бо в нас газ був навіть дешевший, ніж в РФ. Скінчилась халява, як і повинно було бути. Чому тут дивуватись чи обурюватись?
І якому олігархату йдуть гроші за газ Укргазвидобування, якщо вони на 70% йдуть у бюджет?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:36
Действительно чему удивляться, ведь лучше когда тот же российский газ, но уже с европейской надбавкой и благозвучным названием "европейский" стал дороже, чем был в разы. Не слишком ли большая цена всего из-за подмены фактов в названии? В параллель АТО - ООС(операция объединенных сил) - ничего кроме подмены понятия.
"Укргазвидобування", бюджет? Почитайте про Олега Прохоренко, Юлию Порошенко и т.д.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:50
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
В які рази? Імпортний газ як йшов для промисловості, так і йде. Порівняйте ціни
Мені зради і на форумі вистачає. Якби ще зрадофіли конкретні цифри наводили, а так можуть тільки просто слиною побризкати - не цікаво...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:56
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
не надо мне ваши методички лепить. это как-то даже для вас тупо.
я не больше вашего пороха люблю.
но продавил вопрос томоса он правильно. любой лидер своей страны на его месте сделал бы так же. путен тоже бы не позволил существовать церкви, которая настроена против него и его власти. и не надо рассказывать басни про конституции, и у нас, и в раше феодализм со всеми вытекающими последствиями.
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:05
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
зачем мне по вашей просьбе что-то делать?
и причём тут 80-ые и 90-ые, когда речь шла про брексит?
вы сказали:
вам сказали, что брексит обвалил фунт на 20%, тем более, что это проверить на раз-два можно. и не происходят в Украине такие обвалы каждую неделю.
думаете, что раз на брексите слились, так цитата про курс фунта 40 лет назад как-то вас реабилитирует?
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:11
lapay
Не пойму я вас. Вас не устраивает ссылка на ТВ "Звезда" ("Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации "), но в ответ вы приводите ссылку на РБК ("российский медиахолдинг Берёзкина, включающий одноимённый телеканал, информационное агентство, газету и журнал"). Логика?
По Брекситу. Рейтерс подойдет?
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Онлайн "Карта переходів до ПЦУ з УПЦ МП" -
(всего - 39, включая 2 кафедральных собора в Виннице и Киеве)
Кстати о том, что является достижением Украины в 2018-м (по Порошенко) - "принятие закона О национальной безопасности Украины". А что до этого не было аналогичного Закона?
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:11
Кто сказал хоть слово про Конституции? Вы меня с кем-то попутали.
Да я нормально отношусь к Порошенко как к бизнесмену, многому у него надо поучиться в этом плане.
Я вообще не спорю о правильности или не правильности, не мое дело лезть в столь высокие дела. Я просто отметил, что независимая церковь в Украине существует минимум 25 лет, и миллионы людей ходили в эту церковь, и поэтому говорить, что у нас появилась независимая церковь пару дней назад это странновато.
И насчет признанния - давайте понаблюдаем за процессом, зачем копья ломать, от нас с вами персонально абсолютно ничего не зависит. Пока мы имеем признание со стороны Фанара, раз, заявление от Греческой патриархии о возможном признании, два, предвижу, что признает Румынская патриархия, три. Из 11 оставшихся патриархий где-то пять не признают новую автокефалию абсолютно точно, три под вопросом.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 09 січ, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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