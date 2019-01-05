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Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:11
Igorten написав:
Спасибо, последовал вашему совету, напрягся второй раз
всегда пожалуйста. вы сами влезли в разговор, начали требовать каких-то ссылок и подтверждений. когда получили ссылки с указанием, что у сбу есть доказательства и проводится расследование, сказали, что это хрень.
ну дело ваше верите вы сбу или нет. я тут причём?
Igorten написав:
И если я что то утверждаю, я обычно стараюсь иметь подтверждение, а не треплюсь, суть уловили ?
и что, вы можете доказать, что сбу врёт, а вы нет?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:16
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:22
Так при чому тут імпортний газ? Халявного вітчизняного вже не буде, подобається це комусь, чи ні. Навіть Тимошенко тут нічого не зробить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:24
lapay написав:
Так при чому тут імпортний газ? Халявного вітчизняного вже не буде, подобається це комусь, чи ні. Навіть Тимошенко тут нічого не зробить.
Теперь читаем про "Укргазвидобування", бюджет, Олега Прохоренко, Юлию Порошенко, карманы алигархата и т.д., если сразу было сложно.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:25
freeze написав:
Я просто отметил, что независимая церковь в Украине существует минимум 25 лет, и миллионы людей ходили в эту церковь, и поэтому говорить, что у нас появилась независимая церковь пару дней назад это не уважительно, к тем людям которые ходили в эту церковь.
не надо мне какое-то неуважение приписывать. независимая церковь была фактически, теперь она независима юридически. вы же не будете отрицать факт наложения рпц анафемы на Филарета и киевскую церковь? ну вот скажите, какая православная церковь признает другую без томоса от Варфоломея и под анафемой от рпц?
Анафема (согласно Православной Энциклопедии) - это "отлучение христианина от общения с верными и от святых таинств, применяемое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения (прежде всего за измену Православию и уклонение в ересь или раскол) и соборно провозглашаемое.
freeze написав:
И насчет признанная - давайте понаблюдаем за процессом, зачем копья ломать, от нас с вами персонально абсолютно ничего не зависит. Пока мы имеем признание со стороны Фанара, раз, заявление от Греческой патриархии о возможном признании, два, предвижу, что признает Румынская патриархия, три. Из 11 оставшихся патриархий где-то пять не признают новую автокефалию абсолютно точно, три под вопросом.
так я вам и сказал, что еще рано об этом говорить, т.к. томос окончательно подписан сегодня в обед. но ранее такое признание было невозможно в принципе, а сейчас возможно.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:29
lapay написав:
Навіть Тимошенко тут нічого не зробить.
Действия Тимошенко в случае ее выигрыша достаточно предсказуемы - в два раза она цены для населения, думаю, не понизит, но процентов на 30 обязательно. Возможно как обещала будет демонополизирован Нафтогаз. Но скорее всего уже после парламентских выборов, БПП и Народный фронт слишком плотно сидят на газовой теме, а тут надо изменение законодательства.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:29
Pegasmaster написав:
Анафема (согласно Православной Энциклопедии) - это "отлучение христианина от общения с верными и от святых таинств, применяемое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения (прежде всего за измену Православию и уклонение в ересь или раскол) и соборно провозглашаемое.
Когда людям начинает просто не хватать средств, поднимается вопрос веры - заботься не о пище телесной, а о пище духовной!
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:33
ruvex написав:
Теперь читаем про "Укргазвидобування", бюджет, Олега Прохоренко, Юлию Порошенко, карманы алигархата и т.д., если сразу было сложно.
Я оце все шукати не буду. Давайте посилання, а якщо там немає конкретних цифр, то і читати не буду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:38
Pegasmaster написав:
ну вот скажите, какая православная церковь признает другую без томоса от Варфоломея и под анафемой от рпц?
Вы смешиваете здесь два разных процесса.
Под анафемой были двое священнослужителей, УПЦ КП считалась раскольнической и не признавалась, церковь не бывает под анафемой.
Для вас возможно будет открытием, что статус УПЦ КП остался неизменным, Константинопольский патриархат не признавал УПЦ КП нигде и ни разу, и сейчас тоже.
Варфоломей признал и дал томос новой церкви ПЦУ, в которую перешли священники из двух церквей, плюс какая-то часть из УПЦ МП.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:53
freeze написав:
Вы смешиваете здесь два разных процесса.
главное, что понятен смысл.
1. порох смог продавить томос и создать церковь, которую так или иначе признают, которая будет ему подконтрольна.
2. создать серьёзные препятствия деятельности рпц в Украине
3. положить всё это себе любимому в заслуги перед выборами
кстати, мои верующие друзья-зрадофилы отдают ему должное в этом.
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