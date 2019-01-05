Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 09 січ, 2019 23:25

freeze написав: Я просто отметил, что независимая церковь в Украине существует минимум 25 лет, и миллионы людей ходили в эту церковь, и поэтому говорить, что у нас появилась независимая церковь пару дней назад это не уважительно, к тем людям которые ходили в эту церковь. Я просто отметил, что независимая церковь в Украине существует минимум 25 лет, и миллионы людей ходили в эту церковь, и поэтому говорить, что у нас появилась независимая церковь пару дней назад это не уважительно, к тем людям которые ходили в эту церковь.

freeze написав: И насчет признанная - давайте понаблюдаем за процессом, зачем копья ломать, от нас с вами персонально абсолютно ничего не зависит. Пока мы имеем признание со стороны Фанара, раз, заявление от Греческой патриархии о возможном признании, два, предвижу, что признает Румынская патриархия, три. Из 11 оставшихся патриархий где-то пять не признают новую автокефалию абсолютно точно, три под вопросом. И насчет признанная - давайте понаблюдаем за процессом, зачем копья ломать, от нас с вами персонально абсолютно ничего не зависит. Пока мы имеем признание со стороны Фанара, раз, заявление от Греческой патриархии о возможном признании, два, предвижу, что признает Румынская патриархия, три. Из 11 оставшихся патриархий где-то пять не признают новую автокефалию абсолютно точно, три под вопросом.

не надо мне какое-то неуважение приписывать. независимая церковь была фактически, теперь она независима юридически. вы же не будете отрицать факт наложения рпц анафемы на Филарета и киевскую церковь? ну вот скажите, какая православная церковь признает другую без томоса от Варфоломея и под анафемой от рпц?Анафема (согласно Православной Энциклопедии) - это "отлучение христианина от общения с верными и от святых таинств, применяемое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения (прежде всего за измену Православию и уклонение в ересь или раскол) и соборно провозглашаемое.так я вам и сказал, что еще рано об этом говорить, т.к. томос окончательно подписан сегодня в обед. но ранее такое признание было невозможно в принципе, а сейчас возможно.