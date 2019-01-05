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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:55

  Pegasmaster написав:я бы не хотел, чтобы руководитель очень влиятельной религиозной организации недружественной нам страны агитировал и насаждал своё мнение в моей стране.

Т.е. попы УПЦ МП, на которых вешали ярлыки агентов ФСБ, могут теперь спокойно перейти в "церкву па-новому", оденут вышиванки и станут патриотами Украины?

Т.е. этих "агентов ФСБ" приглашают записаться в "свои"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:02

  lapay написав:
  ruvex написав:Теперь читаем про "Укргазвидобування", бюджет, Олега Прохоренко, Юлию Порошенко, карманы алигархата и т.д., если сразу было сложно.

Я оце все шукати не буду. Давайте посилання, а якщо там немає конкретних цифр, то і читати не буду.

Векторы я указал. Интересна изнанка, нужны факты - интернет в помощь, нет - продолжайте риторику.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:04

  Pegasmaster написав:1. порох смог продавить томос и создать церковь, которую так или иначе признают, которая будет ему подконтрольна.


Да тут три месяца до выборов )))
Насчет подконтрольности церкви, вы немного заблуждаетесь, сейчас мавр сделал свое дело, мавр может уйти, немножко инсайда - сейчас церковь полностью подконтрольна Филарету, который заканчивает на неделе расставлять кандидатуры во всех епархиях.
Епифаний несет пока декоративную функцию.

  Pegasmaster написав:3. положить всё это себе любимому в заслуги перед выборами
кстати, мои верующие друзья-зрадофилы отдают ему должное в этом.


Порошенко столько сил и рабочего времени отдал святому православию, что если бы ему с его бизнес-способностями заняться например привлечением инвестиций и развитием экономики, ему цены бы не было. Но Ковальчук и Грынив почему-то насоветовали Порошенко, что для избирателей Томос и язык будут важнее наполнению холодильников избирателей. Пошли по легкому пути.
Ну, посмотрим, будут ли правы политтехнологи Порошенко, ждать осталось немного.
Время покажет.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:08

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Вкладчик1234 написав:Т.е. попы УПЦ МП, на которых вешали ярлыки агентов ФСБ, могут теперь спокойно перейти в "церкву па-новому", оденут вышиванки и станут патриотами Украины?
Т.е. этих "агентов ФСБ" приглашают записаться в "свои"?

я ж откуда знаю. наверно есть какие-то условия. явки сдать, связных, компромат :)
переходят же из мп в пцу: "Процесс идет: почти десять приходов бывшей УПЦ МП объявили о переходе в ПЦУ" https://www.unian.net/society/10403394- ... v-pcu.html
интерактивная карта переходов: https://news.liga.net/politics/news/per ... naya-karta
Востаннє редагувалось Pegasmaster в Чет 10 січ, 2019 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:10

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Векторы я указал. Интересна изнанка, нужны факты - интернет в помощь, нет - продолжайте риторику.

:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:15

  Pegasmaster написав:интерактивная карта переходов: https://news.liga.net/politics/news/per ... naya-karta

Более точная ссылка - онлайн "Карта переходів до ПЦУ з УПЦ МП" - https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... CH5l2LJu-o
(всего перешло 39, включая 2 кафедральных собора, в Виннице и Киеве)
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:20

  lapay написав:
  ruvex написав:Векторы я указал. Интересна изнанка, нужны факты - интернет в помощь, нет - продолжайте риторику.

:)

Согласен, смешно.
Мне также смешно, что вместо достижений в цифровом и процентном эквиваленте в экономике и социальной сфере для граждан страны и Украины в целом, как достижение за год, гарант публикует "затвердження вітання «Слава Україні! Героям Слава!»".
И читаете и воспринимаете как должное еще и машете с улыбкой. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:21

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Порошенко столько сил и рабочего времени отдал святому православию, что если бы ему с его бизнес-способностями заняться например привлечением инвестиций и развитием экономики, ему цены бы не было. Но Ковальчук и Грынив почему-то насоветовали Порошенко, что для избирателей Томос и язык будут важнее наполнению холодильников избирателей. Пошли по легкому пути.

В наших умовах наповнювати холодильники виходить тільки за рахунок халяви - збільшення валового зовнішнього боргу. На кінць року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
Проблема в тому, що халява скінчилась, в першій половині 2018 року наші євробонди взагалі не схотіли купувати, тільки після поступок МВФ розмістили під 10% річних. Тому, всі хотєлки Тимошенко чи Зеленського розіб'ються об реалії життя.
У акционерів всі козирі, навіть самим хитродупим доведеться робити непопулярні реформи. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:22

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Согласен, смешно.

Всі зрадофільскі казочки смішні, бо висмоктані з пальця. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:27

  lapay написав:
  ruvex написав:Согласен, смешно.

Всі зрадофільскі казочки смішні, бо висмоктані з пальця. :)

Не такие смешные в сравнении с годовыми достижениями гаранта, которые таки высосаны из пальца, в связи с предвыборной компанией. :D
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