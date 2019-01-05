Т.е. попы УПЦ МП, на которых вешали ярлыки агентов ФСБ, могут теперь спокойно перейти в "церкву па-новому", оденут вышиванки и станут патриотами Украины?
Т.е. этих "агентов ФСБ" приглашают записаться в "свои"?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:55
Т.е. попы УПЦ МП, на которых вешали ярлыки агентов ФСБ, могут теперь спокойно перейти в "церкву па-новому", оденут вышиванки и станут патриотами Украины?
Т.е. этих "агентов ФСБ" приглашают записаться в "свои"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:02
Векторы я указал. Интересна изнанка, нужны факты - интернет в помощь, нет - продолжайте риторику.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:04
Да тут три месяца до выборов )))
Насчет подконтрольности церкви, вы немного заблуждаетесь, сейчас мавр сделал свое дело, мавр может уйти, немножко инсайда - сейчас церковь полностью подконтрольна Филарету, который заканчивает на неделе расставлять кандидатуры во всех епархиях.
Епифаний несет пока декоративную функцию.
Порошенко столько сил и рабочего времени отдал святому православию, что если бы ему с его бизнес-способностями заняться например привлечением инвестиций и развитием экономики, ему цены бы не было. Но Ковальчук и Грынив почему-то насоветовали Порошенко, что для избирателей Томос и язык будут важнее наполнению холодильников избирателей. Пошли по легкому пути.
Ну, посмотрим, будут ли правы политтехнологи Порошенко, ждать осталось немного.
Время покажет.
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:08
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
я ж откуда знаю. наверно есть какие-то условия. явки сдать, связных, компромат
переходят же из мп в пцу: "Процесс идет: почти десять приходов бывшей УПЦ МП объявили о переходе в ПЦУ"
интерактивная карта переходов:
Востаннє редагувалось Pegasmaster в Чет 10 січ, 2019 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:10
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:15
Более точная ссылка - онлайн "Карта переходів до ПЦУ з УПЦ МП" -
(всего перешло 39, включая 2 кафедральных собора, в Виннице и Киеве)
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:20
Согласен, смешно.
Мне также смешно, что вместо достижений в цифровом и процентном эквиваленте в экономике и социальной сфере для граждан страны и Украины в целом, как достижение за год, гарант публикует "затвердження вітання «Слава Україні! Героям Слава!»".
И читаете и воспринимаете как должное еще и машете с улыбкой.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:21
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
В наших умовах наповнювати холодильники виходить тільки за рахунок халяви - збільшення валового зовнішнього боргу. На кінць року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.
Проблема в тому, що халява скінчилась, в першій половині 2018 року наші євробонди взагалі не схотіли купувати, тільки після поступок МВФ розмістили під 10% річних. Тому, всі хотєлки Тимошенко чи Зеленського розіб'ються об реалії життя.
У акционерів всі козирі, навіть самим хитродупим доведеться робити непопулярні реформи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:22
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 00:27
Не такие смешные в сравнении с годовыми достижениями гаранта, которые таки высосаны из пальца, в связи с предвыборной компанией.
Black Jack - White Business
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