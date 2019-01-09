Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Чет 10 січ, 2019 02:07

Друзья тема ушла из топа, посему свидетели и их противники могут отдохнутьОдно могу сказать, наш человек может быть верующим, не верующим но жрать хотят и те и другие, молитвы хоть в какой церкви "до лампочки", не накормят. Борьба с коррупцией давно умерла, правоохранители потихоньку возвращаются в прежнее русло милиции, в прокуратуре, судах и СБУ по сути ничего и не менялось.Снег убрать толком не могут зато покупаем вертолеты. В общем как там "як лохів розвели за спинами". Не не все так печально, я вижу и хорошие моменты, но как они все делают через жо.. и только с пинка заграничных друзей.