Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Да уж, умеете вы выбрать нужное. Точно как Госстат на запрос Сталина, в чем СССР перегнал США, ответил - по кепкам, ватникам, кирзовым сапогам, паровозам.
А вот это прокомментировать не хочете https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза. Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.
К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.
добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
Друзья тема ушла из топа, посему свидетели и их противники могут отдохнуть Одно могу сказать, наш человек может быть верующим, не верующим но жрать хотят и те и другие, молитвы хоть в какой церкви "до лампочки", не накормят. Борьба с коррупцией давно умерла, правоохранители потихоньку возвращаются в прежнее русло милиции, в прокуратуре, судах и СБУ по сути ничего и не менялось. Снег убрать толком не могут зато покупаем вертолеты. В общем как там "як лохів розвели за спинами". Не не все так печально, я вижу и хорошие моменты, но как они все делают через жо.. и только с пинка заграничных друзей.
yanyura написав:А вот это прокомментировать не хочете https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза. Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.
К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.
добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
Как мне кажется, спор постепенно переходит в категорию "спор ради спора" Если мы говорим об эффективности расходования заимствований государством и субьектами хозяйствования, то, да, смотрим валовой внешний долг и его отношение к ВВП, а также смотрим структуру заимствований - кто и на что тратили. Но если мы говорим об эффективности расходования заимствований только государством, то давайте смотреть именно государственный долг. А там картинка будет уже немного другая. Да и структура расходов тоже будет грустная. Если я правильно помню, то года 3 назад было много шума из-за того, что большую часть привлеченных средств израсходовали на покрытие дефицита бюджета (читай - выплаты бюджетникам) и обслуживание внешнего долга. При Маастрихтские критерии с их порогом в 60% тут уже вообще вспоминать неприлично
Другими словами, смотреть только на размер валового внешнего долга - занятие бесперспективное и больше подходит для агитаторов (а у этой власти размер долга уменьшился ... а у этой - увеличился ...), а чтобы оценить реальное положение дел, нужно больше данных и более глубокий анализ.