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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:56

  lapay написав:На кінць року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/

Да уж, умеете вы выбрать нужное. Точно как Госстат на запрос Сталина, в чем СССР перегнал США, ответил - по кепкам, ватникам, кирзовым сапогам, паровозам.

А вот это прокомментировать не хочете
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
Зображення
В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза.
Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.

К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.

добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 02:07

Друзья тема ушла из топа, посему свидетели и их противники могут отдохнуть :) Одно могу сказать, наш человек может быть верующим, не верующим но жрать хотят и те и другие, молитвы хоть в какой церкви "до лампочки", не накормят. Борьба с коррупцией давно умерла, правоохранители потихоньку возвращаются в прежнее русло милиции, в прокуратуре, судах и СБУ по сути ничего и не менялось.
Снег убрать толком не могут зато покупаем вертолеты. В общем как там "як лохів розвели за спинами". Не не все так печально, я вижу и хорошие моменты, но как они все делают через жо.. и только с пинка заграничных друзей.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:38

  yanyura написав:А вот это прокомментировать не хочете
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
Зображення
В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза.
Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.

К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.

добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.


Как мне кажется, спор постепенно переходит в категорию "спор ради спора" :)
Если мы говорим об эффективности расходования заимствований государством и субьектами хозяйствования, то, да, смотрим валовой внешний долг и его отношение к ВВП, а также смотрим структуру заимствований - кто и на что тратили. Но если мы говорим об эффективности расходования заимствований только государством, то давайте смотреть именно государственный долг. А там картинка будет уже немного другая. Да и структура расходов тоже будет грустная. Если я правильно помню, то года 3 назад было много шума из-за того, что большую часть привлеченных средств израсходовали на покрытие дефицита бюджета (читай - выплаты бюджетникам) и обслуживание внешнего долга.
При Маастрихтские критерии с их порогом в 60% тут уже вообще вспоминать неприлично :)

Другими словами, смотреть только на размер валового внешнего долга - занятие бесперспективное и больше подходит для агитаторов (а у этой власти размер долга уменьшился ... а у этой - увеличился ...), а чтобы оценить реальное положение дел, нужно больше данных и более глубокий анализ.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:37

  yanyura написав:А вот это прокомментировать не хочете:
В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза.
Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.

Гривня не є вільноконвертованою валютою, борги краше порівнювати в доларах, особливо зовнішній борг.

К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.

добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.

Так хто борги буде віддавати? Бо доходи стрибають, в залежності від зовнішньої коньюктури на ринках збуту, а борги залишаються стабільними і неминучими по розплаті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:50

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  PasserBy написав:Как мне кажется, спор постепенно переходит в категорию "спор ради спора" :)
Если мы говорим об эффективности расходования заимствований государством и субьектами хозяйствования, то, да, смотрим валовой внешний долг и его отношение к ВВП, а также смотрим структуру заимствований - кто и на что тратили. Но если мы говорим об эффективности расходования заимствований только государством, то давайте смотреть именно государственный долг. А там картинка будет уже немного другая. Да и структура расходов тоже будет грустная. Если я правильно помню, то года 3 назад было много шума из-за того, что большую часть привлеченных средств израсходовали на покрытие дефицита бюджета (читай - выплаты бюджетникам) и обслуживание внешнего долга.
При Маастрихтские критерии с их порогом в 60% тут уже вообще вспоминать неприлично :)

Другими словами, смотреть только на размер валового внешнего долга - занятие бесперспективное и больше подходит для агитаторов (а у этой власти размер долга уменьшился ... а у этой - увеличился ...), а чтобы оценить реальное положение дел, нужно больше данных и более глубокий анализ.

Так тут просто все - не треба жити в борг, і не буде проблем. Поки курс був 5-8 хапали квартири, машини в борг, мерії набирали валютних кредитів, залізниці всякі, банки, на перекредитацію пересічним і т.д.
Потім криза 14-15 років, валюти немає, а борги віддавати треба - ЗВР вимили, а валюта все одно треба, тому і зовнішній держборг поліз вгору, щоб не було гіперінфляції.
Греція держбюджет урізала, ми пенсії, в доларах, бо халява з боргами рано чи пізно закінчується, якщо падають доходи, а вони впали і в наших сусідів по СНД.
Хто б не був Президентом, проблема з боргами нікуди не подінеться, тому і ціна на газ не знизиться, і реформи робити будуть, як в Греції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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