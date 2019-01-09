Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Да уж, умеете вы выбрать нужное. Точно как Госстат на запрос Сталина, в чем СССР перегнал США, ответил - по кепкам, ватникам, кирзовым сапогам, паровозам.
А вот это прокомментировать не хочете https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза. Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.
К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.
добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
Друзья тема ушла из топа, посему свидетели и их противники могут отдохнуть Одно могу сказать, наш человек может быть верующим, не верующим но жрать хотят и те и другие, молитвы хоть в какой церкви "до лампочки", не накормят. Борьба с коррупцией давно умерла, правоохранители потихоньку возвращаются в прежнее русло милиции, в прокуратуре, судах и СБУ по сути ничего и не менялось. Снег убрать толком не могут зато покупаем вертолеты. В общем как там "як лохів розвели за спинами". Не не все так печально, я вижу и хорошие моменты, но как они все делают через жо.. и только с пинка заграничных друзей.
yanyura написав:А вот это прокомментировать не хочете https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза. Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.
К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.
добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
Как мне кажется, спор постепенно переходит в категорию "спор ради спора" Если мы говорим об эффективности расходования заимствований государством и субьектами хозяйствования, то, да, смотрим валовой внешний долг и его отношение к ВВП, а также смотрим структуру заимствований - кто и на что тратили. Но если мы говорим об эффективности расходования заимствований только государством, то давайте смотреть именно государственный долг. А там картинка будет уже немного другая. Да и структура расходов тоже будет грустная. Если я правильно помню, то года 3 назад было много шума из-за того, что большую часть привлеченных средств израсходовали на покрытие дефицита бюджета (читай - выплаты бюджетникам) и обслуживание внешнего долга. При Маастрихтские критерии с их порогом в 60% тут уже вообще вспоминать неприлично
Другими словами, смотреть только на размер валового внешнего долга - занятие бесперспективное и больше подходит для агитаторов (а у этой власти размер долга уменьшился ... а у этой - увеличился ...), а чтобы оценить реальное положение дел, нужно больше данных и более глубокий анализ.
yanyura написав:А вот это прокомментировать не хочете: В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза. Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.
Гривня не є вільноконвертованою валютою, борги краше порівнювати в доларах, особливо зовнішній борг.
К вашему
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.
добавим с той же страницы, с той же таблицы
ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
Так хто борги буде віддавати? Бо доходи стрибають, в залежності від зовнішньої коньюктури на ринках збуту, а борги залишаються стабільними і неминучими по розплаті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
PasserBy написав:Как мне кажется, спор постепенно переходит в категорию "спор ради спора" Если мы говорим об эффективности расходования заимствований государством и субьектами хозяйствования, то, да, смотрим валовой внешний долг и его отношение к ВВП, а также смотрим структуру заимствований - кто и на что тратили. Но если мы говорим об эффективности расходования заимствований только государством, то давайте смотреть именно государственный долг. А там картинка будет уже немного другая. Да и структура расходов тоже будет грустная. Если я правильно помню, то года 3 назад было много шума из-за того, что большую часть привлеченных средств израсходовали на покрытие дефицита бюджета (читай - выплаты бюджетникам) и обслуживание внешнего долга. При Маастрихтские критерии с их порогом в 60% тут уже вообще вспоминать неприлично
Другими словами, смотреть только на размер валового внешнего долга - занятие бесперспективное и больше подходит для агитаторов (а у этой власти размер долга уменьшился ... а у этой - увеличился ...), а чтобы оценить реальное положение дел, нужно больше данных и более глубокий анализ.
Так тут просто все - не треба жити в борг, і не буде проблем. Поки курс був 5-8 хапали квартири, машини в борг, мерії набирали валютних кредитів, залізниці всякі, банки, на перекредитацію пересічним і т.д. Потім криза 14-15 років, валюти немає, а борги віддавати треба - ЗВР вимили, а валюта все одно треба, тому і зовнішній держборг поліз вгору, щоб не було гіперінфляції. Греція держбюджет урізала, ми пенсії, в доларах, бо халява з боргами рано чи пізно закінчується, якщо падають доходи, а вони впали і в наших сусідів по СНД. Хто б не був Президентом, проблема з боргами нікуди не подінеться, тому і ціна на газ не знизиться, і реформи робити будуть, як в Греції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд. ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд.
Очень примечательная статистика - страна начала свою историю 27 лет назад с ненулевым ВВП (а достаточно мощной экономикой) и нулевым внешним долгом. Получила внешние кредиты и инвестиции, которые по логике должны были минимум увеличить ВВП на размер этих поступлений (в реале - увеличить кратно с учетом эффекта мультипликации).А в итоге размер экономики оказался равен... объему внешних заимствований. Т.е. все они прошли через БС транзитом, оставив после себя долг и проценты по его обслуживанию. А между тем не далее как 27/12 Минфин привлек 180 млн. долларов под 6,35% годовых с датой погашения 16/1/2019-го - НА ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ!
freeze написав:Президент своим Указом назначает членов НКРЕКП, которая устанавливает цены на газ, имхо, значит цены на газ его прямая ответственность.
По пенсиям, правительство и главу пенсионного фонда назначают голосованием коалиции парламента, большинство которой состоит в блоке Порошенко, понятно что Порошенко несет ответственность и за размер пенсий.
freeze написав:Порошенко столько сил и рабочего времени отдал святому православию...
Результатом потуг стало не соблюдение гарантом конституции, где "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства", а разобщение и отделение церкви от людей и одновременной трансформацией ее в свой политический инструмент.
ruvex написав:Результатом потуг стало не соблюдение гарантом конституции, где "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства", а разобщение и отделение церкви от людей и одновременной трансформацией
lapay написав:Так тут просто все - не треба жити в борг, і не буде проблем. Поки курс був 5-8 хапали квартири, машини в борг, мерії набирали валютних кредитів, залізниці всякі, банки, на перекредитацію пересічним і т.д. Потім криза 14-15 років, валюти немає, а борги віддавати треба - ЗВР вимили, а валюта все одно треба, тому і зовнішній держборг поліз вгору, щоб не було гіперінфляції.