Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Чет 10 січ, 2019 07:38

yanyura написав: А вот это прокомментировать не хочете

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/



В 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза.

Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.



К вашему

На кінець року: 2006 рік - 54,5 млрд доларів, 2010 - 103,4 млрд, 2013 - 142 млрд, 2018 - 114,7 млрд.

добавим с той же страницы, с той же таблицы

ВВП, на кінець року: 2006 рік - 107,7 млрд доларів, 2010 - 136,4 млрд, 2013 - 183,3 млрд, 2018 - данных нет, есть 2017 - 112,1 млрд. А вот это прокомментировать не хочетеВ 18-м по сравнению с 17-м уменьшился, но по сравнению с декабрем 14-го увеличился в 1,9 раза, в т.ч. внешний в 2,4 раза, внутренний в 1,5 раза.Ох уж эти "попередники", до сих пор долги наращивают.К вашемудобавим с той же страницы, с той же таблицы

Как мне кажется, спор постепенно переходит в категорию "спор ради спора"Если мы говорим об эффективности расходования заимствований государством и субьектами хозяйствования, то, да, смотрим валовой внешний долг и его отношение к ВВП, а также смотрим структуру заимствований - кто и на что тратили. Но если мы говорим об эффективности расходования заимствований только государством, то давайте смотреть именно государственный долг. А там картинка будет уже немного другая. Да и структура расходов тоже будет грустная. Если я правильно помню, то года 3 назад было много шума из-за того, что большую часть привлеченных средств израсходовали на покрытие дефицита бюджета (читай - выплаты бюджетникам) и обслуживание внешнего долга.При Маастрихтские критерии с их порогом в 60% тут уже вообще вспоминать неприличноДругими словами, смотреть только на размер валового внешнего долга - занятие бесперспективное и больше подходит для агитаторов (а у этой власти размер долга уменьшился ... а у этой - увеличился ...), а чтобы оценить реальное положение дел, нужно больше данных и более глубокий анализ.