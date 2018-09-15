RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:01

  sequence написав:
  Imp написав: всей верхушки власти в Стамбул за томосом
нарика тоже к верхушке относите?

Учитывая что он там Парубия по руке гладил, то это прекрасная иллюстрация нашей влести сегодня :)
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2267
З нами з: 03.08.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:07

  Pegasmaster написав:
  Imp написав:Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации.

т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?

Умеете Вы выкрутить слова наизнанку, молодец.
Россия - это средневековье. Европа - цивилизация.
В Европе все государства светские и все больше уходят от религии. В России церковь везде и во всех сферах жизни.
И вот наше светское государство ударяет со всего размаха лбом о золотые купола, чтобы звон был слышен аж в Москве, при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.

Так что пока весь цивилизованный мир с каждым годом все больше отдАляется от религии, мы семимильными шагами побежали к ней навстречу, а это вчерашний путь России, тропинка еще даже не заросла.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2267
З нами з: 03.08.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:14

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.

А все же, по пунктам, можете сказать, в чем именно нарушена Конституция? Где-то озвучено обязательность вероисповедания? Или навязывание изучения "церковной этики" в школах? То, что Президент непосредственно участвовал в процессе получения этого Томоса? Разве это событие изменило статус религии в государстве? разве из-за этого государство перестало быть светским и стало религиозным?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23209
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5273 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:29

  Faceless написав:
  Imp написав:при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.

А все же, по пунктам, можете сказать, в чем именно нарушена Конституция? Где-то озвучено обязательность вероисповедания? Или навязывание изучения "церковной этики" в школах? То, что Президент непосредственно участвовал в процессе получения этого Томоса? Разве это событие изменило статус религии в государстве? разве из-за этого государство перестало быть светским и стало религиозным?


Претензию многие предъявляют другую.

Пробачте, але Президент Порошенко експлуатує Томос абсолютно безбожно, зробивши незалежність церкви декорацією своєї передвиборчої агітації.

https://www.facebook.com/oksana.syroyid ... 2252813587

Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.
freeze
4
 
Повідомлень: 9158
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2676 раз.
Подякували: 3686 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:34

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.

Так куди ж йому, бідному, їздити - на заводи-садочки не можна, на дороги-лікарні не можна? ;)
Чого іншим можна в кожну дірку, а нашому зась?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 01.08.15
Подякував: 818 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, zРадио і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України
R2 » Пон 14 січ, 2019 09:29
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 09:51
Moimir
Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів
R2 » Суб 15 вер, 2018 23:05
3 444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 23:20
vshatokhin1949
Паспорт України піднявся на три позиції за рік
R2 » Суб 12 січ, 2019 09:38
3 314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 17:39
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1590)
14.01.2019 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.