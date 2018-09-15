Учитывая что он там Парубия по руке гладил, то это прекрасная иллюстрация нашей влести сегодня
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:01
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:07
Умеете Вы выкрутить слова наизнанку, молодец.
Россия - это средневековье. Европа - цивилизация.
В Европе все государства светские и все больше уходят от религии. В России церковь везде и во всех сферах жизни.
И вот наше светское государство ударяет со всего размаха лбом о золотые купола, чтобы звон был слышен аж в Москве, при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.
Так что пока весь цивилизованный мир с каждым годом все больше отдАляется от религии, мы семимильными шагами побежали к ней навстречу, а это вчерашний путь России, тропинка еще даже не заросла.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:14
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
А все же, по пунктам, можете сказать, в чем именно нарушена Конституция? Где-то озвучено обязательность вероисповедания? Или навязывание изучения "церковной этики" в школах? То, что Президент непосредственно участвовал в процессе получения этого Томоса? Разве это событие изменило статус религии в государстве? разве из-за этого государство перестало быть светским и стало религиозным?
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:29
Претензию многие предъявляют другую.
Пробачте, але Президент Порошенко експлуатує Томос абсолютно безбожно, зробивши незалежність церкви декорацією своєї передвиборчої агітації.
Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:34
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Так куди ж йому, бідному, їздити - на заводи-садочки не можна, на дороги-лікарні не можна?
Чого іншим можна в кожну дірку, а нашому зась?
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