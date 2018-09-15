Учитывая что он там Парубия по руке гладил, то это прекрасная иллюстрация нашей влести сегодня
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:01
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:07
Умеете Вы выкрутить слова наизнанку, молодец.
Россия - это средневековье. Европа - цивилизация.
В Европе все государства светские и все больше уходят от религии. В России церковь везде и во всех сферах жизни.
И вот наше светское государство ударяет со всего размаха лбом о золотые купола, чтобы звон был слышен аж в Москве, при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.
Так что пока весь цивилизованный мир с каждым годом все больше отдАляется от религии, мы семимильными шагами побежали к ней навстречу, а это вчерашний путь России, тропинка еще даже не заросла.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:14
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
А все же, по пунктам, можете сказать, в чем именно нарушена Конституция? Где-то озвучено обязательность вероисповедания? Или навязывание изучения "церковной этики" в школах? То, что Президент непосредственно участвовал в процессе получения этого Томоса? Разве это событие изменило статус религии в государстве? разве из-за этого государство перестало быть светским и стало религиозным?
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:29
Претензию многие предъявляют другую.
Пробачте, але Президент Порошенко експлуатує Томос абсолютно безбожно, зробивши незалежність церкви декорацією своєї передвиборчої агітації.
Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:34
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Так куди ж йому, бідному, їздити - на заводи-садочки не можна, на дороги-лікарні не можна?
Чого іншим можна в кожну дірку, а нашому зась?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:03
Работаем согласно трудового контракта, другим госслужащим тоже нельзя вместо работы заниматься литургиями. Тем более кое у кого и дома церквушка стоит с персональным иконостасом , и там после ужина можно помолиться не для пиара, а для души.
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:07
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
От якби Ви ще дали посиланнячко на трудовий контракт Президента України...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:53
Статья 106. Президент Украины:
1. обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
2. обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины;
3. представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;
4. принимает решения о признании иностранных государств;
5. назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях; принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
6. назначает всеукраинский референдум об изменениях Конституции Украины в соответствии со статьей 156 настоящей Конституции, объявляет всеукраинский референдум по народной инициативе;
7. назначает внеочередные выборы в Верховную Раду Украины в сроки, установленные настоящей Конституцией;
8. прекращает полномочия Верховной Рады Украины, если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться;
9. назначает с согласия Верховной Рады Украины Премьер-министра Украины; прекращает полномочия Премьер-министра Украины и принимает решение о его отставке;
10. назначает по представлению Премьер-министра Украины членов Кабинета Министров Украины, руководителей других центральных органов исполнительной власти, а также председателей местных государственных администраций и прекращает их полномочия на этих должностях;
11. назначает с согласия Верховной Рады Украины на должность Генерального прокурора Украины и освобождает его от должности;
12. назначает половину состава Совета Национального банка Украины;
13. назначает половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
14. назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Председателя Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда государственного имущества Украины, Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины;
15. создает, реорганизует и ликвидирует по представлению Премьер-министра Украины министерства и прочие центральные органы исполнительной власти, действуя в пределах средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти;
16. отменяет акты Кабинета Министров Украины и акты Совета министров Автономной Республики Крым;
17. является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
18. возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины;
19. вносит в Верховную Раду Украины представление об объявлении состояния войны и принимает решение об использовании Вооруженных Сил Украины в случае вооруженной агрессии против Украины;
20. принимает в соответствии с законом решения о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины;
21. принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации – с последующим утверждением этих решений Верховной Радой Украины;
22. назначает треть состава Конституционного Суда Украины;
23. создает суды в определенном законом порядке;
24. присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и прочие высшие специальные звания и классные чины;
25. награждает государственными наградами; устанавливает президентские отличия и награждает ими;
26. принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении гражданства Украины, о предоставлении убежища в Украине;
27. осуществляет помилование;
28. создает в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и прочие вспомогательные органы и службы;
29. подписывает законы, принятые Верховной Радой Украины;
30. имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой Украины законов с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины;
31. осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией Украины.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:10
shapo
І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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