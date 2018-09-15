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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:01

  sequence написав:
  Imp написав: всей верхушки власти в Стамбул за томосом
нарика тоже к верхушке относите?

Учитывая что он там Парубия по руке гладил, то это прекрасная иллюстрация нашей влести сегодня :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:07

  Pegasmaster написав:
  Imp написав:Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации.

т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?

Умеете Вы выкрутить слова наизнанку, молодец.
Россия - это средневековье. Европа - цивилизация.
В Европе все государства светские и все больше уходят от религии. В России церковь везде и во всех сферах жизни.
И вот наше светское государство ударяет со всего размаха лбом о золотые купола, чтобы звон был слышен аж в Москве, при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.

Так что пока весь цивилизованный мир с каждым годом все больше отдАляется от религии, мы семимильными шагами побежали к ней навстречу, а это вчерашний путь России, тропинка еще даже не заросла.
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:14

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.

А все же, по пунктам, можете сказать, в чем именно нарушена Конституция? Где-то озвучено обязательность вероисповедания? Или навязывание изучения "церковной этики" в школах? То, что Президент непосредственно участвовал в процессе получения этого Томоса? Разве это событие изменило статус религии в государстве? разве из-за этого государство перестало быть светским и стало религиозным?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:29

  Faceless написав:
  Imp написав:при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.

А все же, по пунктам, можете сказать, в чем именно нарушена Конституция? Где-то озвучено обязательность вероисповедания? Или навязывание изучения "церковной этики" в школах? То, что Президент непосредственно участвовал в процессе получения этого Томоса? Разве это событие изменило статус религии в государстве? разве из-за этого государство перестало быть светским и стало религиозным?


Претензию многие предъявляют другую.

Пробачте, але Президент Порошенко експлуатує Томос абсолютно безбожно, зробивши незалежність церкви декорацією своєї передвиборчої агітації.

https://www.facebook.com/oksana.syroyid ... 2252813587

Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:34

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.

Так куди ж йому, бідному, їздити - на заводи-садочки не можна, на дороги-лікарні не можна? ;)
Чого іншим можна в кожну дірку, а нашому зась?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:03

  lapay написав:
  freeze написав:Имхо, абсолютно верно подметила вице-спикер.
Перманентная литургия в рабочее время - это совсем не входит в рабочие обязанности президента, ну а предвыборный томос-чёс по церквям и областям опять в рабочее время, то вообще за гранью трудового кодекса.

Так куди ж йому, бідному, їздити - на заводи-садочки не можна, на дороги-лікарні не можна? ;)
Чого іншим можна в кожну дірку, а нашому зась?


Работаем согласно трудового контракта, другим госслужащим тоже нельзя вместо работы заниматься литургиями. Тем более кое у кого и дома церквушка стоит с персональным иконостасом , и там после ужина можно помолиться не для пиара, а для души.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:07

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  freeze написав:Работаем согласно трудового контракта, другим госслужащим тоже нельзя вместо работы заниматься литургиями.

От якби Ви ще дали посиланнячко на трудовий контракт Президента України...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:53

  lapay написав:От якби Ви ще дали посиланнячко на трудовий контракт Президента України...


Статья 106. Президент Украины:
1. обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
2. обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины;
3. представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;
4. принимает решения о признании иностранных государств;
5. назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях; принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
6. назначает всеукраинский референдум об изменениях Конституции Украины в соответствии со статьей 156 настоящей Конституции, объявляет всеукраинский референдум по народной инициативе;
7. назначает внеочередные выборы в Верховную Раду Украины в сроки, установленные настоящей Конституцией;
8. прекращает полномочия Верховной Рады Украины, если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться;
9. назначает с согласия Верховной Рады Украины Премьер-министра Украины; прекращает полномочия Премьер-министра Украины и принимает решение о его отставке;
10. назначает по представлению Премьер-министра Украины членов Кабинета Министров Украины, руководителей других центральных органов исполнительной власти, а также председателей местных государственных администраций и прекращает их полномочия на этих должностях;
11. назначает с согласия Верховной Рады Украины на должность Генерального прокурора Украины и освобождает его от должности;
12. назначает половину состава Совета Национального банка Украины;
13. назначает половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
14. назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Председателя Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда государственного имущества Украины, Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины;
15. создает, реорганизует и ликвидирует по представлению Премьер-министра Украины министерства и прочие центральные органы исполнительной власти, действуя в пределах средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти;
16. отменяет акты Кабинета Министров Украины и акты Совета министров Автономной Республики Крым;
17. является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
18. возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины;
19. вносит в Верховную Раду Украины представление об объявлении состояния войны и принимает решение об использовании Вооруженных Сил Украины в случае вооруженной агрессии против Украины;
20. принимает в соответствии с законом решения о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины;
21. принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации – с последующим утверждением этих решений Верховной Радой Украины;
22. назначает треть состава Конституционного Суда Украины;
23. создает суды в определенном законом порядке;
24. присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и прочие высшие специальные звания и классные чины;
25. награждает государственными наградами; устанавливает президентские отличия и награждает ими;
26. принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении гражданства Украины, о предоставлении убежища в Украине;
27. осуществляет помилование;
28. создает в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и прочие вспомогательные органы и службы;
29. подписывает законы, принятые Верховной Радой Украины;
30. имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой Украины законов с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины;
31. осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:10

shapo
І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
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lapay
 
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