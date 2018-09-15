Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Пон 14 січ, 2019 17:07

Pegasmaster написав: Imp написав: Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации. Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации.

т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье? т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?

Умеете Вы выкрутить слова наизнанку, молодец.Россия - это средневековье. Европа - цивилизация.В Европе все государства светские и все больше уходят от религии. В России церковь везде и во всех сферах жизни.И вот наше светское государство ударяет со всего размаха лбом о золотые купола, чтобы звон был слышен аж в Москве, при чем демонстративно растоптав Конституцию Украины, в которой закреплено то, что церковь отделена от государства.Так что пока весь цивилизованный мир с каждым годом все больше отдАляется от религии, мы семимильными шагами побежали к ней навстречу, а это вчерашний путь России, тропинка еще даже не заросла.