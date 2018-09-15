Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:44
lapay написав:shapo
І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:53
shapo написав:
Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос.
Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:29
shapo написав: lapay написав:shapo
І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
Напрасно вы с ним спорите, клинический порохобот.
В марте без работы останется ))))
Прокремлевский тролль.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:44
Дваждыдвашник
Нажаль, ватани нікуди не подінуться, а потролити жирного ватана - це святе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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