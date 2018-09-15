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Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:44
lapay написав:shapo
І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:53
shapo написав:
Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос.
Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:09
lapay написав: shapo написав:
Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос.
Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
Вы где-нибудь работали в жизни? Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил.
Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:22
Дваждыдвашник написав: shapo написав:
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
Напрасно вы с ним спорите, клинический порохобот.
В марте без работы останется ))))
К тому же в порыве своей страсти признают, что он перед выборами контролирует те вещи в своих личных интересах, которыми не имеет права даже заниматься, при этом нарушая конституцию.
Ниже процитировано из Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Pegasmaster написав:
1. порох смог продавить томос и создать церковь, которую так или иначе признают, которая будет ему подконтрольна
.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:40
shapo написав:
Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил.
Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
Президент може працювати вночі і відпочивати вдень, працювати в неділю і відпочивати в понеділок, їздити куди схоче, якщо не за державні гроші і не по державним справам, і навіть порушувати це. В нього немає начальника, як і в депутатів, і в нього є недоторканість. Дійшло?
Якщо він не справляється з обов'язками - є імпічмент, визнання недієздатності чи Майдан.
Якщо він порушував закон, під час президенства, його можуть покарати після президенства.
Ви не знали, що Рада відсторонила Януковича?
І про суд над Януковичем теж не чули?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:28
lapay написав: shapo написав:
Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил.
Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
Президент може працювати вночі і відпочивати вдень, працювати в неділю і відпочивати в понеділок, їздити куди схоче, якщо не за державні гроші і не по державним справам, і навіть порушувати це. В нього немає начальника, як і в депутатів, і в нього є недоторканість. Дійшло?
Якщо він не справляється з обов'язками - є імпічмент, визнання недієздатності чи Майдан.
Якщо він порушував закон, під час президенства, його можуть покарати після президенства.
Ви не знали, що Рада відсторонила Януковича?
І про суд над Януковичем теж не чули?
Януковича отстранил Майдан, суд над Януковичем просто фарс. Порошенко обязан защищать Конституцию называясь её гарантом, а не нарушать в свободное или тем более в рабочее время. Импичмент президента в Украине пока из области фантастики поэтому и происходят майданы
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