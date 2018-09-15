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Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:44
lapay написав:shapo
І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:53
shapo написав:
Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос.
Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:09
lapay написав: shapo написав:
Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос.
Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
Вы где-нибудь работали в жизни? Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил.
Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:22
Дваждыдвашник написав: shapo написав:
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
Напрасно вы с ним спорите, клинический порохобот.
В марте без работы останется ))))
К тому же в порыве своей страсти признают, что он перед выборами контролирует те вещи в своих личных интересах, которыми не имеет права даже заниматься, при этом нарушая конституцию.
Ниже процитировано из Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Pegasmaster написав:
1. порох смог продавить томос и создать церковь, которую так или иначе признают, которая будет ему подконтрольна
.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:40
shapo написав:
Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил.
Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
Президент може працювати вночі і відпочивати вдень, працювати в неділю і відпочивати в понеділок, їздити куди схоче, якщо не за державні гроші і не по державним справам, і навіть порушувати це. В нього немає начальника, як і в депутатів, і в нього є недоторканість. Дійшло?
Якщо він не справляється з обов'язками - є імпічмент, визнання недієздатності чи Майдан.
Якщо він порушував закон, під час президенства, його можуть покарати після президенства.
Ви не знали, що Рада відсторонила Януковича?
І про суд над Януковичем теж не чули?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:28
lapay написав: shapo написав:
Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил.
Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
Президент може працювати вночі і відпочивати вдень, працювати в неділю і відпочивати в понеділок, їздити куди схоче, якщо не за державні гроші і не по державним справам, і навіть порушувати це. В нього немає начальника, як і в депутатів, і в нього є недоторканість. Дійшло?
Якщо він не справляється з обов'язками - є імпічмент, визнання недієздатності чи Майдан.
Якщо він порушував закон, під час президенства, його можуть покарати після президенства.
Ви не знали, що Рада відсторонила Януковича?
І про суд над Януковичем теж не чули?
Януковича отстранил Майдан, суд над Януковичем просто фарс. Порошенко обязан защищать Конституцию называясь её гарантом, а не нарушать в свободное или тем более в рабочее время. Импичмент президента в Украине пока из области фантастики поэтому и происходят майдан. Дошло?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:05
shapo написав:
Порошенко обязан защищать Конституцию называясь её гарантом, а не нарушать в свободное или тем более в рабочее время.
Яке відношення має Томос до порушення Конституції? Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада. Так усі робили, навіть мусульманські країни.
Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.
Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда.
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