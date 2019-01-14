Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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lapay написав:shapo І де написано про тривалість робочого дня і конкретне місце праці? Що конкретно порушує Президент?
У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
shapo написав:Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос. Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
З якого дива? Якщо день ненормований, то він може займатися чим завгодно і коли завгодно - бігати по пеньочкам в Межигір'ї, стріляти кабанів, чи їздити в Стамбул по Томос. Якщо він не виконує свої обов'язки, то Рада може його усунити від влади, як зробила це з Януковичем.
Вы где-нибудь работали в жизни? Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил. Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
shapo написав:У него ненормированный рабочий день в течение которого он обязан заниматься перечисленных и в ст. Конституции обязанностями. Участие в делах какой-либо религии в рабочее время с командировкам в другие страны под софиты корреспондентов являются нарушением трудового контракта.
Напрасно вы с ним спорите, клинический порохобот. В марте без работы останется ))))
shapo написав:Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил. Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
Президент може працювати вночі і відпочивати вдень, працювати в неділю і відпочивати в понеділок, їздити куди схоче, якщо не за державні гроші і не по державним справам, і навіть порушувати це. В нього немає начальника, як і в депутатів, і в нього є недоторканість. Дійшло? Якщо він не справляється з обов'язками - є імпічмент, визнання недієздатності чи Майдан. Якщо він порушував закон, під час президенства, його можуть покарати після президенства.
Ви не знали, що Рада відсторонила Януковича? І про суд над Януковичем теж не чули?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:Ненормированный рабочий день это когда работают и после того как остальные ушли домой - после работы, в выходные и праздничные дни, а не бегать по пенькам в будни или заниматься религией когда основные обязанности не выполнил. Это, оказывается Рада устранила Януковича. Ну-ну, жгите дальше
Президент може працювати вночі і відпочивати вдень, працювати в неділю і відпочивати в понеділок, їздити куди схоче, якщо не за державні гроші і не по державним справам, і навіть порушувати це. В нього немає начальника, як і в депутатів, і в нього є недоторканість. Дійшло? Якщо він не справляється з обов'язками - є імпічмент, визнання недієздатності чи Майдан. Якщо він порушував закон, під час президенства, його можуть покарати після президенства.
Ви не знали, що Рада відсторонила Януковича? І про суд над Януковичем теж не чули?
Януковича отстранил Майдан, суд над Януковичем просто фарс. Порошенко обязан защищать Конституцию называясь её гарантом, а не нарушать в свободное или тем более в рабочее время. Импичмент президента в Украине пока из области фантастики поэтому и происходят майдан. Дошло?
shapo написав:Порошенко обязан защищать Конституцию называясь её гарантом, а не нарушать в свободное или тем более в рабочее время.
Яке відношення має Томос до порушення Конституції? Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада. Так усі робили, навіть мусульманські країни. Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.
Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Яке відношення має Томос до порушення Конституції? Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада. Так усі робили, навіть мусульманські країни.
По Конституции Украины религия отделена от государства. Вмешательство человека призванного защищать Конституцию в дела церкви прямое её нарушение. Про получение какого-то Томоса через государство, пожалуйста, подробнее. Такой чуши ещё никто не транслировал
shapo написав:По Конституции Украины религия отделена от государства. Вмешательство человека призванного защищать Конституцию в дела церкви прямое её нарушение.
Релігію не вивчають в школах - це і є відділення церкви від держави. Закони держави мають перевагу над церковними уставами, бо віруючи такі самі громадяни, як і всі інші. Тому, якщо порушуються права громадян - держава втручається в справи церкви. Якщо устав церкви забороняє віруючим виходити з цієї церкви чи переходити до іншої - держава втручається, бо це порушення прав людини. По закону по назві УПЦ МП можна подискутувати, можливо, тут був перебор.
shapo написав:Про получение какого-то Томоса через государство, пожалуйста, подробнее.
Звернення влади, формально, не є обов'язковим, але бажаним. Новоутворені держави підтримувли створення незалежних церков, що цілком логічно. Якщо цікаво, то отримати український Томос намагались всі українські Президенти, за винятком Януковича, і була важка закулісна багаторічна гра за участі міжнародних гравців https://hromadske.ua/posts/yak-poroshen ... ravoslavya
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Релігію не вивчають в школах - це і є відділення церкви від держави. Закони держави мають перевагу над церковними уставами, бо віруючи такі самі громадяни, як і всі інші. Тому, якщо порушуються права громадян - держава втручається в справи церкви. Якщо устав церкви забороняє віруючим виходити з цієї церкви чи переходити до іншої - держава втручається, бо це порушення прав людини. По закону по назві УПЦ МП можна подискутувати, можливо, тут був перебор.
Религиозные организации, как-то церкви,мечети,синагоги,центры свидетелей иеговы, движение сознания Кришны и т.д, и т.п. и по законодательству, и по зарегистрированному юридическому статусу есть общественные организации как,например, общество защиты бездомных животных. Если устав любой организации нарушает права гражданина Украины или иные законы государства Украина, то оно не имеет права быть зарегистрированным, а те, кто это сделал ( районные отделения Минюста), подлежат административному и уголовному преследованию. Если в процессе деятельности выявятся нарушения административного,хозяйственного,уголовного и пр законодательства Украины,то его пресечение и наказание прерогатива соответствующих органов. Какое отношение ко всему этому имеет президент Украины?
shapo написав:Про получение какого-то Томоса через государство, пожалуйста, подробнее.
lapay написав: влади, формально, не є обов'язковим, але бажаним. Новоутворені держави підтримувли створення незалежних церков, що цілком логічно. Якщо цікаво, то отримати український Томос намагались всі українські Президенти, за винятком Януковича, і була важка закулісна багаторічна гра за участі міжнародних гравців https://hromadske.ua/posts/yak-poroshen ... ravoslavya
1) Какие новосозданные государства получили в 20-21 веке томос и что для этого сделала официальная власть этих стран? 2) Из вашей ссылки 2 абзаца -
В Україні церква відділена від держави, тож Петро Порошенко не мав би втручатися у церковні справи. У 2016-му Петро Порошенко оголосив, що незалежність церкви — питання національної безпеки та складова державної незалежності. У 2018-му пішов далі і визначив незалежну церкву складовою формули «національної ідентичності».
Але до чого тут українські депутати? Офіційне пояснення виглядає так: за правилами про надання автокефалії до Вселенського патріарха мають звернутись як представники церкви, так і світська влада.
Т.е. получается, что не только Порошенко нарушил Конституцию Украины, но и многие депутаты. Если в общественной организации под названием УПЦ есть правило по которому государство должно участвовать в его международных делах, то для начала нужно изменить Конституцию, а потом принимать участие.