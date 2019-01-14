Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Вів 15 січ, 2019 10:55

lapay написав: Релігію не вивчають в школах - це і є відділення церкви від держави. Закони держави мають перевагу над церковними уставами, бо віруючи такі самі громадяни, як і всі інші. Тому, якщо порушуються права громадян - держава втручається в справи церкви. Якщо устав церкви забороняє віруючим виходити з цієї церкви чи переходити до іншої - держава втручається, бо це порушення прав людини.

По закону по назві УПЦ МП можна подискутувати, можливо, тут був перебор. Релігію не вивчають в школах - це і є відділення церкви від держави. Закони держави мають перевагу над церковними уставами, бо віруючи такі самі громадяни, як і всі інші. Тому, якщо порушуються права громадян - держава втручається в справи церкви. Якщо устав церкви забороняє віруючим виходити з цієї церкви чи переходити до іншої - держава втручається, бо це порушення прав людини.По закону по назві УПЦ МП можна подискутувати, можливо, тут був перебор.

shapo написав: Про получение какого-то Томоса через государство, пожалуйста, подробнее. Про получение какого-то Томоса через государство, пожалуйста, подробнее.

lapay написав: влади, формально, не є обов'язковим, але бажаним. Новоутворені держави підтримувли створення незалежних церков, що цілком логічно.

Якщо цікаво, то отримати український Томос намагались всі українські Президенти, за винятком Януковича, і була важка закулісна багаторічна гра за участі міжнародних гравців https://hromadske.ua/posts/yak-poroshen ... ravoslavya влади, формально, не є обов'язковим, але бажаним. Новоутворені держави підтримувли створення незалежних церков, що цілком логічно.Якщо цікаво, то отримати український Томос намагались всі українські Президенти, за винятком Януковича, і була важка закулісна багаторічна гра за участі міжнародних гравців

Религиозные организации, как-то церкви,мечети,синагоги,центры свидетелей иеговы, движение сознания Кришны и т.д, и т.п. и по законодательству, и по зарегистрированному юридическому статусу есть общественные организации как,например, общество защиты бездомных животных.Если устав любой организации нарушает права гражданина Украины или иные законы государства Украина, то оно не имеет права быть зарегистрированным, а те, кто это сделал ( районные отделения Минюста), подлежат административному и уголовному преследованию.Если в процессе деятельности выявятся нарушения административного,хозяйственного,уголовного и пр законодательства Украины,то его пресечение и наказание прерогатива соответствующих органов.Какое отношение ко всему этому имеет президент Украины?1) Какие новосозданные государства получили в 20-21 веке томос и что для этого сделала официальная власть этих стран?2) Из вашей ссылки 2 абзаца -В Україні церква відділена від держави, тож Петро Порошенко не мав би втручатися у церковні справи. У 2016-му Петро Порошенко оголосив, що незалежність церкви — питання національної безпеки та складова державної незалежності. У 2018-му пішов далі і визначив незалежну церкву складовою формули «національної ідентичності».Але до чого тут українські депутати? Офіційне пояснення виглядає так: за правилами про надання автокефалії до Вселенського патріарха мають звернутись як представники церкви, так і світська влада.Т.е. получается, что не только Порошенко нарушил Конституцию Украины, но и многие депутаты.Если в общественной организации под названием УПЦ есть правило по которому государство должно участвовать в его международных делах, то для начала нужно изменить Конституцию, а потом принимать участие.