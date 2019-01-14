Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.
Чушь, которая ничем не подкреплена.
Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".
Вот-вот. Абсурдность суда (см. пункт выше), "мягкоголовые". Ага.