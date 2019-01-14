RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47

  lapay написав:Яке відношення має Томос до порушення Конституції?


В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.

  lapay написав:Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада.

Чушь, которая ничем не подкреплена.

  lapay написав:Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.

Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".

  lapay написав:Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда. :)

Вот-вот. Абсурдность суда (см. пункт выше), "мягкоголовые". Ага.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2269
З нами з: 03.08.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт назвав основну умову газової незалежності України
R2 » Вів 15 січ, 2019 10:58
3 65
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 12:24
romiks2009
Оприлюднено рейтинг вартості проїзду в областях України
R2 » Пон 14 січ, 2019 17:47
6 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 23:57
Cactus
НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України
R2 » Пон 14 січ, 2019 09:29
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 09:51
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.