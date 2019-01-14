Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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lapay написав:Яке відношення має Томос до порушення Конституції?
В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.
lapay написав:Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада.
Чушь, которая ничем не подкреплена.
lapay написав:Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.
Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".
lapay написав:Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда.
Вот-вот. Абсурдность суда (см. пункт выше), "мягкоголовые". Ага.
Румунська церква 1885 року, яка отримала патріарший статус 1925 року Сербська православна церква в 1987 році, патріарший статус Сербської церкви відновили 1922 року Польська православна церква 1924 року Албанська православна церква 1937 року Болгарська православна церква 1945 року Православна церква Чеських земель і Словаччини 1998 року ... Майже в усіх випадках наданню томосу про автокефалію або автономію православних церков передували відповідні політичні процеси — здобуття незалежності державою, православна спільнота якої просила про своє визнання.
Цей процес зазвичай включав звернення представників політичного керівництва конкретної країни, подальший розгляд питання й рішення Священного Синоду за головуванням патріарха, після чого відповідний документ передавався тому, хто звертався про автокефальний статус своєї церкви.
shapo написав:Т.е. получается, что не только Порошенко нарушил Конституцию Украины, но и многие депутаты. Если в общественной организации под названием УПЦ есть правило по которому государство должно участвовать в его международных делах, то для начала нужно изменить Конституцию, а потом принимать участие.
Imp написав:Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".
Засудять. Чи посадять - не знаю, але сюди він вже повернеться тільки в кайданках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...