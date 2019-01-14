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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47

  lapay написав:Яке відношення має Томос до порушення Конституції?


В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.

  lapay написав:Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада.

Чушь, которая ничем не подкреплена.

  lapay написав:Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.

Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".

  lapay написав:Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда. :)

Вот-вот. Абсурдность суда (см. пункт выше), "мягкоголовые". Ага.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:00

Блин, метрополиты уже государственные награды получают только за то что перешли в "правильную" церковь - https://www.president.gov.ua/documents/72019-25902
katso
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:33

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:акое отношение ко всему этому имеет президент Украины?

Ніякого, він не приймає реєстрацію церков.
  shapo написав:1) Какие новосозданные государства получили в 20-21 веке томос и что для этого сделала официальная власть этих стран?

https://hromadske.ua/posts/khto-i-koly- ... s-tserkvam
Румунська церква 1885 року, яка отримала патріарший статус 1925 року
Сербська православна церква в 1987 році, патріарший статус Сербської церкви відновили 1922 року
Польська православна церква 1924 року
Албанська православна церква 1937 року
Болгарська православна церква 1945 року
Православна церква Чеських земель і Словаччини 1998 року
...
Майже в усіх випадках наданню томосу про автокефалію або автономію православних церков передували відповідні політичні процеси — здобуття незалежності державою, православна спільнота якої просила про своє визнання.

Цей процес зазвичай включав звернення представників політичного керівництва конкретної країни, подальший розгляд питання й рішення Священного Синоду за головуванням патріарха, після чого відповідний документ передавався тому, хто звертався про автокефальний статус своєї церкви.


  shapo написав:Т.е. получается, что не только Порошенко нарушил Конституцию Украины, но и многие депутаты.
Если в общественной организации под названием УПЦ есть правило по которому государство должно участвовать в его международных делах, то для начала нужно изменить Конституцию, а потом принимать участие.

Це все бла-бла-бла.
Було порушення, чи ні, встановлює суд. Депутати звернулись до Конституційного Суду http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_6718.pdf
Чекайте рішення. Особисто мені зрозуміло, яке буде рішення. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:35

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".

Засудять. Чи посадять - не знаю, але сюди він вже повернеться тільки в кайданках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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