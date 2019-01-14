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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47

  lapay написав:Яке відношення має Томос до порушення Конституції?


В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.

  lapay написав:Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада.

Чушь, которая ничем не подкреплена.

  lapay написав:Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.

Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".

  lapay написав:Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда. :)

Вот-вот. Абсурдность суда (см. пункт выше), "мягкоголовые". Ага.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:00

Блин, метрополиты уже государственные награды получают только за то что перешли в "правильную" церковь - https://www.president.gov.ua/documents/72019-25902
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:33

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:акое отношение ко всему этому имеет президент Украины?

Ніякого, він не приймає реєстрацію церков.
  shapo написав:1) Какие новосозданные государства получили в 20-21 веке томос и что для этого сделала официальная власть этих стран?

https://hromadske.ua/posts/khto-i-koly- ... s-tserkvam
Румунська церква 1885 року, яка отримала патріарший статус 1925 року
Сербська православна церква в 1987 році, патріарший статус Сербської церкви відновили 1922 року
Польська православна церква 1924 року
Албанська православна церква 1937 року
Болгарська православна церква 1945 року
Православна церква Чеських земель і Словаччини 1998 року
...
Майже в усіх випадках наданню томосу про автокефалію або автономію православних церков передували відповідні політичні процеси — здобуття незалежності державою, православна спільнота якої просила про своє визнання.

Цей процес зазвичай включав звернення представників політичного керівництва конкретної країни, подальший розгляд питання й рішення Священного Синоду за головуванням патріарха, після чого відповідний документ передавався тому, хто звертався про автокефальний статус своєї церкви.


  shapo написав:Т.е. получается, что не только Порошенко нарушил Конституцию Украины, но и многие депутаты.
Если в общественной организации под названием УПЦ есть правило по которому государство должно участвовать в его международных делах, то для начала нужно изменить Конституцию, а потом принимать участие.

Це все бла-бла-бла.
Було порушення, чи ні, встановлює суд. Депутати звернулись до Конституційного Суду http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_6718.pdf
Чекайте рішення. Особисто мені зрозуміло, яке буде рішення. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:35

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".

Засудять. Чи посадять - не знаю, але сюди він вже повернеться тільки в кайданках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:15

  Imp написав:
  lapay написав:Яке відношення має Томос до порушення Конституції?

В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.

Гарант нарушил закон не продав, а спрятав на время, как ему было удобнее, свой бизнес, еще на первых шагах президентства. Что говорить о нарушениях теперь, после всего срока, которые сходили всегда. Это, как первый раз матюкнуться, не сделали замечание, сошло с рук, значит вошло в привычку. К сожалению менталитет объясняет подобные заискивания народа перед властью, но никоим образом не оправдывает и в той же мере ложится ответственностью полученных условий жизни в стране.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:50

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Гарант нарушил закон не продав, а спрятав на время, как ему было удобнее, свой бизнес, еще на первых шагах президентства.

Вообще-то не Закон он нарушил, а свое обещание продать. Закон не требует продажи, только запрещает непосредственное управление.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:06

Re: гарант

порошенко честен перед законом, но нечестен перед народом..?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:08

  Faceless написав:
  ruvex написав:Гарант нарушил закон не продав, а спрятав на время, как ему было удобнее, свой бизнес, еще на первых шагах президентства.

Вообще-то не Закон он нарушил, а свое обещание продать. Закон не требует продажи, только запрещает непосредственное управление.

Верно, Порошенко не обязан продавать свой бизнес. Он просто не мог по закону стать Президентом Украины. Просто для Конституции Украины давно уже определили иное, бытовое значение.
Конституция Украины. Раздел 5 - Президент Украины. Статья 103.
Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції", как минимум.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:33

  lapay написав:
  Imp написав:Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".

Засудять. Чи посадять - не знаю, але сюди він вже повернеться тільки в кайданках.


Не вернется он точно. Но и ни копейки из тех миллиардво, о которых со всех каналов кричали не вернули и врядли вернут.

Так что веселите дальше этим "суд решит".
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:45

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

ruvex написав:
  Faceless написав:
  ruvex написав:Гарант нарушил закон не продав, а спрятав на время, как ему было удобнее, свой бизнес, еще на первых шагах президентства.

Вообще-то не Закон он нарушил, а свое обещание продать. Закон не требует продажи, только запрещает непосредственное управление.

Верно, Порошенко не обязан продавать свой бизнес. Он просто не мог по закону стать Президентом Украины. Просто для Конституции Украины давно уже определили иное, бытовое значение.
Конституция Украины. Раздел 5 - Президент Украины. Статья 103.
Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції", как минимум.
Мог и по Закону, и по Конституции. Ни там, ни там нет запрета владеть бизнесом, есть запрет числится на любых, в том числе, руководящих должностях. А акционером быть не запрещено.
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