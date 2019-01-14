Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Вів 15 січ, 2019 11:47

lapay написав: Яке відношення має Томос до порушення Конституції?

Яке відношення має Томос до порушення Конституції?

lapay написав: Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада.

Щоб отримати Томос від Вселенського патріаха, треба, щоб до нього звернулась влада.

lapay написав: Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.

Якщо Порошенко щось порушив, спиявши отриманню Україною Томоса, то, після президенства, його за це можуть засудити.

lapay написав: Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда. Підозрюю, що навіть самі м'якоголові розуміють абсурдність цих звинувачинь, а, тим паче, якогось суда.

В дела церкви вмешалось правительство в лице президента - гаранта Конституции, в той самой, которой в которой говорится о том, что церковь отделена от государства. Так что самое что ни на есть прямое отношение и нарушение.Чушь, которая ничем не подкреплена.Посмотрим мы еще как Януковича засудят, уже 5-й год судят, а его люди уже все деньги арестованные разморозили и повыводили. А их в кровавом режиме обвиняют. Так что смешно читать подобные заявления от тех, кто топит за ту власть, которая не может засудить "кровавого Яныка".Вот-вот. Абсурдность суда (см. пункт выше), "мягкоголовые". Ага.