Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Справа Лазаренка вже багато років є бомбою з годинниковим механізмом. Вже 14 років Сполучені Штати Америки судяться за понад 230 мільйонів доларів, заморожених на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії і низці офшорних юрисдикцій по всьому світі. У цьому безпрецедентному процесі у судовому реєстрі США доступно більше тисячі судових документів, поданих сторонами. Конфіскувати гроші Павла Лазаренка, засудженого 2009 року американським судом за корупцію і відмивання грошей, виявилося значно складніше, ніж довести його провину. 13 серпня Окружний суд Округу Колумбія попередньо підвів риску під багаторічною тяганиною. Постановою суду, яка є в розпорядженні DW, процес призупинено до середини жовтня на прохання сторін. Протягом наступних двох місяців Сполучені Штати і український екс-прем'єр домовлятимуться про умови мирової угоди. Сторони пішли на це, аби "зменшити обсяг ресурсів, витрачених на збір доказів і юридичні суперечки".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...