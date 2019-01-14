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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:48

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Не вернется он точно. Но и ни копейки из тех миллиардво, о которых со всех каналов кричали не вернули и врядли вернут.

Так что веселите дальше этим "суд решит".

1,5 мільярда, тих що були в Україні, повернули. За кордоном складніше. Гроші Лазаренко вже 14 років не можуть конфіскувати в США:
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B ... a-45108629
Справа Лазаренка вже багато років є бомбою з годинниковим механізмом. Вже 14 років Сполучені Штати Америки судяться за понад 230 мільйонів доларів, заморожених на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії і низці офшорних юрисдикцій по всьому світі. У цьому безпрецедентному процесі у судовому реєстрі США доступно більше тисячі судових документів, поданих сторонами. Конфіскувати гроші Павла Лазаренка, засудженого 2009 року американським судом за корупцію і відмивання грошей, виявилося значно складніше, ніж довести його провину. 13 серпня Окружний суд Округу Колумбія попередньо підвів риску під багаторічною тяганиною. Постановою суду, яка є в розпорядженні DW, процес призупинено до середини жовтня на прохання сторін. Протягом наступних двох місяців Сполучені Штати і український екс-прем'єр домовлятимуться про умови мирової угоди. Сторони пішли на це, аби "зменшити обсяг ресурсів, витрачених на збір доказів і юридичні суперечки".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:50

  Faceless написав:Мог и по Закону, и по Конституции. Ни там, ни там нет запрета владеть бизнесом, есть запрет числится на любых, в том числе, руководящих должностях. А акционером быть не запрещено.

Чем владение акциями отличается от владения предприятием? Суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Чем владение акциями отличается от владения предприятием?

Тим самим, чим володіння банку відрізняється від депозиту в ньому. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:55

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

ruvex написав:
  Faceless написав:Мог и по Закону, и по Конституции. Ни там, ни там нет запрета владеть бизнесом, есть запрет числится на любых, в том числе, руководящих должностях. А акционером быть не запрещено.

Чем владение акциями отличается от владения предприятием? Суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.


Так нет запрета на владение предприятием, как и акциями. Где вы его нашли?
Faceless
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