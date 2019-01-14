Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Справа Лазаренка вже багато років є бомбою з годинниковим механізмом. Вже 14 років Сполучені Штати Америки судяться за понад 230 мільйонів доларів, заморожених на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії і низці офшорних юрисдикцій по всьому світі. У цьому безпрецедентному процесі у судовому реєстрі США доступно більше тисячі судових документів, поданих сторонами. Конфіскувати гроші Павла Лазаренка, засудженого 2009 року американським судом за корупцію і відмивання грошей, виявилося значно складніше, ніж довести його провину. 13 серпня Окружний суд Округу Колумбія попередньо підвів риску під багаторічною тяганиною. Постановою суду, яка є в розпорядженні DW, процес призупинено до середини жовтня на прохання сторін. Протягом наступних двох місяців Сполучені Штати і український екс-прем'єр домовлятимуться про умови мирової угоди. Сторони пішли на це, аби "зменшити обсяг ресурсів, витрачених на збір доказів і юридичні суперечки".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ruvex написав:Чем владение акциями отличается от владения предприятием? Суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
Так нет запрета на владение предприятием, как и акциями. Где вы его нашли?
Президент Украины не может ...или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли. По сути владение акциями такое же управление и владение предприятием. Получение прибыли от Rothschild Trust Schweiz AG и др. существует. Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд. Только кто ж его "трактовать" будет, он же памятник. (c)
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 січ, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Президент Украины не может ...или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли. По сути владение акциями такое же управление и владение предприятием.
Нет! В том то и дело. Владение - и управление - совершенно разные вещи. Остальное лишь ваши домыслы. Вы можете подтвердить что Порошенко входит в состав руководства или набсовета какого-либо предприятия и организации? Если нет - значит вы подтверждаете, что были не правы, и формально он ничего не нарушал и совершенно законно баллотировался и стал Президентом.
ruvex написав:Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.
Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"
Сербская и Чешско-словацкая церкви - много государственные образования.
Остается две церкви среди множества ново образованных государств, которые совпадают по территориальной принадлежности. В Албании насколько я помню при диктатуре в принципе отсутствовала церковь. Мы уже не говорим об остальных религиях, где практически нигде нет соответствия границ церкви и государства. И даже не упоминаем о самом Константинопольском патриархате, который в принципе никак не соответствует никаким границам.
ruvex написав:Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.
Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"
Утверждаете, что владелец предприятием никоим образом не имеет рычагов влияния на руководящий орган и тем самым не может влиять на решения? Так же, как и владение акциями, по факту владение предприятием (его частью) и руководящая роль здесь прослеживается фактически.
ruvex написав:Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.
Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"
Утверждаете, что владелец предприятием никоим образом не имеет рычагов влияния на руководящий орган и тем самым не может влиять на решения? Так же, как и владение акциями, по факту владение предприятием (его частью) и руководящая роль здесь прослеживается фактически.
При чем тут "иметь влияние"? Вы сами выше процитировали нормативный документ. Там четко сказано "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета". Ничего не говорится о запрете владеть, в том числе акциями. Вы же занимаетесь выдумками и отсебятиной, что там у кого прослеживается. По вашей логике Президент может быть только с голой ж***, что ли?