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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:48

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Не вернется он точно. Но и ни копейки из тех миллиардво, о которых со всех каналов кричали не вернули и врядли вернут.

Так что веселите дальше этим "суд решит".

1,5 мільярда, тих що були в Україні, повернули. За кордоном складніше. Гроші Лазаренко вже 14 років не можуть конфіскувати в США:
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B ... a-45108629
Справа Лазаренка вже багато років є бомбою з годинниковим механізмом. Вже 14 років Сполучені Штати Америки судяться за понад 230 мільйонів доларів, заморожених на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії і низці офшорних юрисдикцій по всьому світі. У цьому безпрецедентному процесі у судовому реєстрі США доступно більше тисячі судових документів, поданих сторонами. Конфіскувати гроші Павла Лазаренка, засудженого 2009 року американським судом за корупцію і відмивання грошей, виявилося значно складніше, ніж довести його провину. 13 серпня Окружний суд Округу Колумбія попередньо підвів риску під багаторічною тяганиною. Постановою суду, яка є в розпорядженні DW, процес призупинено до середини жовтня на прохання сторін. Протягом наступних двох місяців Сполучені Штати і український екс-прем'єр домовлятимуться про умови мирової угоди. Сторони пішли на це, аби "зменшити обсяг ресурсів, витрачених на збір доказів і юридичні суперечки".
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:50

  Faceless написав:Мог и по Закону, и по Конституции. Ни там, ни там нет запрета владеть бизнесом, есть запрет числится на любых, в том числе, руководящих должностях. А акционером быть не запрещено.

Чем владение акциями отличается от владения предприятием? Суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Чем владение акциями отличается от владения предприятием?

Тим самим, чим володіння банку відрізняється від депозиту в ньому. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:55

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

ruvex написав:
  Faceless написав:Мог и по Закону, и по Конституции. Ни там, ни там нет запрета владеть бизнесом, есть запрет числится на любых, в том числе, руководящих должностях. А акционером быть не запрещено.

Чем владение акциями отличается от владения предприятием? Суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.


Так нет запрета на владение предприятием, как и акциями. Где вы его нашли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:26

  Faceless написав:
ruvex написав:Чем владение акциями отличается от владения предприятием? Суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.

Так нет запрета на владение предприятием, как и акциями. Где вы его нашли?

Президент Украины не может
...или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.
По сути владение акциями такое же управление и владение предприятием.
Получение прибыли от Rothschild Trust Schweiz AG и др. существует.
Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.
Только кто ж его "трактовать" будет, он же памятник. (c)
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 січ, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:29

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Президент Украины не может
...или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.
По сути владение акциями такое же управление и владение предприятием.

Нет! В том то и дело. Владение - и управление - совершенно разные вещи. Остальное лишь ваши домыслы.
Вы можете подтвердить что Порошенко входит в состав руководства или набсовета какого-либо предприятия и организации? Если нет - значит вы подтверждаете, что были не правы, и формально он ничего не нарушал и совершенно законно баллотировался и стал Президентом.
  ruvex написав:Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.

Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:37

lapay

Сербская и Чешско-словацкая церкви - много государственные образования.

Остается две церкви среди множества ново образованных государств, которые совпадают по территориальной принадлежности. В Албании насколько я помню при диктатуре в принципе отсутствовала церковь.
Мы уже не говорим об остальных религиях, где практически нигде нет соответствия границ церкви и государства.
И даже не упоминаем о самом Константинопольском патриархате, который в принципе никак не соответствует никаким границам.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:38

  Faceless написав:
  ruvex написав:Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.

Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"

Утверждаете, что владелец предприятием никоим образом не имеет рычагов влияния на руководящий орган и тем самым не может влиять на решения? Так же, как и владение акциями, по факту владение предприятием (его частью) и руководящая роль здесь прослеживается фактически.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:22

  ruvex написав:
  Faceless написав:
  ruvex написав:Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.

Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"

Утверждаете, что владелец предприятием никоим образом не имеет рычагов влияния на руководящий орган и тем самым не может влиять на решения? Так же, как и владение акциями, по факту владение предприятием (его частью) и руководящая роль здесь прослеживается фактически.

При чем тут "иметь влияние"? Вы сами выше процитировали нормативный документ. Там четко сказано "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета". Ничего не говорится о запрете владеть, в том числе акциями. Вы же занимаетесь выдумками и отсебятиной, что там у кого прослеживается. По вашей логике Президент может быть только с голой ж***, что ли?
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:50

  Faceless написав:
  ruvex написав:Утверждаете, что владелец предприятием никоим образом не имеет рычагов влияния на руководящий орган и тем самым не может влиять на решения? Так же, как и владение акциями, по факту владение предприятием (его частью) и руководящая роль здесь прослеживается фактически.

При чем тут "иметь влияние"? Вы сами выше процитировали нормативный документ. По вашей логике Президент может быть только с голой ж***, что ли?

Еще раз подтверждаю то, что согласно 103 ст. конституции, абзац 4, суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти.
"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." (Конституция в комментариях)
Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
Отсюда следует, что будущий президент должен быть отделен от бизнеса, еще до вступления на пост. С голой ж*** он займет этот пост или нет, мало кого волнует, но то, что фактически была нарушена Конституция и бизнес не был отделен от власти - нарушение. Так же, как нарушением является назначение председателями ОГА олигархов.
В декларации президента, в части 9 указано, что он является "Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)" целого перечня юр. лиц.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.
В заключение. Трактовать Конституцию, можете как угодно, как трактует ее гарант или иначе, сути нарушения, при котором действующий бизнес не отделен от поста главы государства при получении от существующих предприятий прибыли, это не меняет.
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