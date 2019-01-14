Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Вів 15 січ, 2019 17:29

ruvex написав: Президент Украины не может

...или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.

По сути владение акциями такое же управление и владение предприятием. Президент Украины не может...или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.По сути владение акциями такое же управление и владение предприятием.

ruvex написав: Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд. Если это спорный момент, то трактовать его должен конституционный суд.

Нет! В том то и дело. Владение - и управление - совершенно разные вещи. Остальное лишь ваши домыслы.Вы можете подтвердить что Порошенко входит в состав руководства или набсовета какого-либо предприятия и организации? Если нет - значит вы подтверждаете, что были не правы, и формально он ничего не нарушал и совершенно законно баллотировался и стал Президентом.Тут нет ничего спорного. Все вполне четко и однозначно. Владение предприятием никоим образом не может приравниваться к "входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета"