Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Вів 15 січ, 2019 20:02

ruvex написав: "Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." "Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур."

ruvex написав: Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

ruvex написав: сути нарушения, при котором действующий бизнес не отделен от поста главы государства при получении от существующих предприятий прибыли, это не меняет. сути нарушения, при котором действующий бизнес не отделен от поста главы государства при получении от существующих предприятий прибыли, это не меняет.

Мова про незалежність ВІД структурМова про залежність структур ВІД осібСамо собой, конечный собственник, пусть даже акционер-миноритарий, может иметь определенное влияние на то, чем владеет - хотя бы через собрание акционеров. Но в том то и дело, что это НЕ запрещено. Явно запрещено принимать непосредственное участие в управлении.Нарушение вы просто притянули за уши, разбавив законодательство своими выдумками. В Конституции говорится о независимости Президента от бизнес-структур (о чем в вашей цитате сказано ПРЯМО). Ваши умозаключения о "отделении" не подкреплены ничем, кроме ваших предположений и домыслов. Вы сами же цитируете законодательство, где четко указано, что именно запрещено, и тут же сами додумываете что-то иное, чего в законодательстве нет.Еще раз - в руководящие органы входит (всякие там Правления, является директором, начальником некого подразделения)? Нет. Входит в набсовет чего либо? Насколько знаю тоже нет. Какие претензии?