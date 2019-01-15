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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:02

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур."

Мова про незалежність ВІД структур
  ruvex написав:Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Мова про залежність структур ВІД осіб

Само собой, конечный собственник, пусть даже акционер-миноритарий, может иметь определенное влияние на то, чем владеет - хотя бы через собрание акционеров. Но в том то и дело, что это НЕ запрещено. Явно запрещено принимать непосредственное участие в управлении.
  ruvex написав:сути нарушения, при котором действующий бизнес не отделен от поста главы государства при получении от существующих предприятий прибыли, это не меняет.

Нарушение вы просто притянули за уши, разбавив законодательство своими выдумками. В Конституции говорится о независимости Президента от бизнес-структур (о чем в вашей цитате сказано ПРЯМО). Ваши умозаключения о "отделении" не подкреплены ничем, кроме ваших предположений и домыслов. Вы сами же цитируете законодательство, где четко указано, что именно запрещено, и тут же сами додумываете что-то иное, чего в законодательстве нет.
Еще раз - в руководящие органы входит (всякие там Правления, является директором, начальником некого подразделения)? Нет. Входит в набсовет чего либо? Насколько знаю тоже нет. Какие претензии?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:05

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Еще раз подтверждаю то, что согласно 103 ст. конституции, абзац 4, суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти.
"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." (Конституция в комментариях)
Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
Отсюда следует, что будущий президент должен быть отделен от бизнеса, еще до вступления на пост

Як може власний бізнес зробити вплив на власника? Тобто, хто конкретно може зробити тиск на Президента, якщо він власник? Він не керує цим бізнесом, а отримує дивіденди. В якій країні світу є вимога все розпродати до інавгурації?
В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16

  shapo написав:Какое отношение ко всему этому имеет президент Украины?

  lapay написав:Ніякого, він не приймає реєстрацію церков.


Также никакого отношения президент не имеет к нарушению прав членов этих общественных организаций и их функционирования на территории Украины, этим занимаются другие органы госвласти.



  shapo написав:1) Какие новосозданные государства получили в 20-21 веке томос и что для этого сделала официальная власть этих стран?


  lapay написав: https://hromadske.ua/posts/khto-i-koly- ... s-tserkvam
Румунська церква 1885 року, яка отримала патріарший статус 1925 року
Сербська православна церква в 1987 році, патріарший статус Сербської церкви відновили 1922 року
Польська православна церква 1924 року
Албанська православна церква 1937 року
Болгарська православна церква 1945 року
Православна церква Чеських земель і Словаччини 1998 року
...
Майже в усіх випадках наданню томосу про автокефалію або автономію православних церков передували відповідні політичні процеси — здобуття незалежності державою, православна спільнота якої просила про своє визнання.

Цей процес зазвичай включав звернення представників політичного керівництва конкретної країни, подальший розгляд питання й рішення Священного Синоду за головуванням патріарха, після чого відповідний документ передавався тому, хто звертався про автокефальний статус своєї церкви.


До 20-х годов трогать не будем, тем более что идентификация человека определялась в большинстве стран мира в те годы по вероисповеданию.
Албанская церковь образца 1937г была под жестким контролем государства.В 1930 г. правительство Зогу издало декрет «О религиозных общинах», согласно к-рому церковное имущество поступало в распоряжение местных властей, а не самих общин.
Расскажите как коммунисты пришедшие к власти в Болгарии в 1944г и убравшие церковь из школ и т.д. добивались для нее Томоса.
Заодно кто из чехов В.Клаус или В.Гавел ездил в Константиноаоль получать Томос

  shapo написав:Т.е. получается, что не только Порошенко нарушил Конституцию Украины, но и многие депутаты.
Если в общественной организации под названием УПЦ есть правило по которому государство должно участвовать в его международных делах, то для начала нужно изменить Конституцию, а потом принимать участие.


  lapay написав:Це все бла-бла-бла.
Було порушення, чи ні, встановлює суд. Депутати звернулись до Конституційного Суду http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_6718.pdf
Чекайте рішення. Особисто мені зрозуміло, яке буде рішення. :)


Бла-бла-бла это нарушение Конституции Украины лицом ответственным за ее соблюдение всеми ветвями власти.
Если Конституционный суд отклонит этот иск,значит, т он в этой стране тоже бла-бла-бла
В игноре Kart, Sommer
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:24

  Faceless написав:
  ruvex написав:"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур."

Мова про незалежність ВІД структур
  ruvex написав:Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Мова про залежність структур ВІД осіб

Вы осознанно написали подобную манипуляцию?
  Faceless написав:Какие претензии?

Говорят, что история рассудит...
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:27

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Расскажите как коммунисты пришедшие к власти в Болгарии в 1944г и убравшие церковь из школ и т.д. добивались для нее Томоса.

Вони вже не розкажуть.
  shapo написав:Заодно кто из чехов В.Клаус или В.Гавел ездил в Константиноаоль получать Томос

Там православних 3%. В нас 70%. Якщо натяк не зрозуміло, то нічим допомогти не можу. :)
  shapo написав:Если Конституционный суд отклонит этот иск,значит, т он в этой стране тоже бла-бла-бла

Класова чуйка потужна штука, тільки часи вже не ті.
Якщо не подобається ця країна - є історична батьківщина, там то точно всі чесні, правдиві, і "ці руки нічого не крали" :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:55

  shapo написав:Расскажите как коммунисты пришедшие к власти в Болгарии в 1944г и убравшие церковь из школ и т.д. добивались для нее Томоса.


  lapay написав:Вони вже не розкажуть.

Это вы рассказывали.
Соврамши?

  shapo написав:Заодно кто из чехов В.Клаус или В.Гавел ездил в Константиноаоль получать Томос


  lapay написав:Там православних 3%. В нас 70%. Якщо натяк не зрозуміло, то нічим допомогти не можу. :)

Я помощи не просил, но так примитивно врать даже с такого же лживого источника нехорошо.

  shapo написав:Если Конституционный суд отклонит этот иск,значит, т он в этой стране тоже бла-бла-бла


  lapay написав:Класова чуйка потужна штука, тільки часи вже не ті.
Якщо не подобається ця країна - є історична батьківщина, там то точно всі чесні, правдиві, і "ці руки нічого не крали" :)


Мне не нравится нынешняя власть и те кто поют ей осанну, в т.ч. и на этом форуме.
И моя чуйка подсказывает что это они будут очень скоро уносить ноги из этой страны или петь совсем другие песни
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:40

Re: оправдания

Ну, не смог Порошенко ради страны пожертвовать своим бизнесом и властью. получая взамен другую власть и звание президента.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:49

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

ruvex написав:
  Faceless написав:
  ruvex написав:"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур."

Мова про незалежність ВІД структур
  ruvex написав:Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Мова про залежність структур ВІД осіб

Вы осознанно написали подобную манипуляцию?
  Faceless написав:Какие претензии?

Говорят, что история рассудит...
Т.е буквальные цитаты из законодательства, которые вы же и привели, вы называете манимуляцией? Манипулируете как раз вы, додумывая к законам то, чего в них нет. Законы надо понимать буквально, это не библию трактовать
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:51

Re: кинули

Законы понимает буквально суд. А народ голосует по личным ощущениям.
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