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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:26

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав: Не поленитесь, поищите. Сделайте небольшое усилие для получения информации.

Взагалі-то, кожен повинен сам доводити свою точку зору посиланнями, а не вимагати зробити це, за нього, опонента. :)
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... senko.html
“Генеральна прокуратура на чолі з генеральним прокурором Юрієм Луценком змогла повернути до бюджету 44 мільярди гривень, вкрадених Януковичем та його оточенням”, - зазначив Глава держави.
За його словами, на ці кошти будуються 513 амбулаторій сільської медицини, 184 гуртожитки для воїнів-контрактників, де проживатиме 24 тисячі українських військовослужбовців, а також закуповується сучасна зброя для армії, реалізуються інші соціально-значущі проекти.


Кому я повинен вірити - Президенту, чи аноніму? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:51

Re: повинен

верили Кучме, Ющенку, Януковичу..
теперь Порошенку верят
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:55

  sal написав:верили Кучме, Ющенку, Януковичу..
теперь Порошенку верят

Багато ватанів вірять Гундяєву чи Пукіну, і нічого, навіть віруючими себе вважають. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:11

  Faceless написав:
  Faceless написав:Мова про незалежність ВІД структур
Мова про залежність структур ВІД осіб

Законы надо понимать буквально, это не библию трактовать

Вот и понимайте буквально, а не трактуйте, в выгодном свете.
Последний раз - "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды". А выкручивать конституцию и законы, что Вы здесь продемонстрировали выше - это и есть манипуляция. Здесь мы читаем так, здесь эдак, "здесь рыбу заворачивали".
Еще один пример. Завод "Кузница на Рыбальском", основным акционером компании выступает корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" президента Украины Петра Порошенко. Предприятие, в частности, занимается разработкой бронеавтомобилей для Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины и получает госзаказы.
Можно отстирывать белье дальше, чище оно от этого не станет.
Black Jack - White Business
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