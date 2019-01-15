Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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“Генеральна прокуратура на чолі з генеральним прокурором Юрієм Луценком змогла повернути до бюджету 44 мільярди гривень, вкрадених Януковичем та його оточенням”, - зазначив Глава держави. За його словами, на ці кошти будуються 513 амбулаторій сільської медицини, 184 гуртожитки для воїнів-контрактників, де проживатиме 24 тисячі українських військовослужбовців, а також закуповується сучасна зброя для армії, реалізуються інші соціально-значущі проекти.
Кому я повинен вірити - Президенту, чи аноніму?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Faceless написав:Мова про незалежність ВІД структур Мова про залежність структур ВІД осіб
Законы надо понимать буквально, это не библию трактовать
Вот и понимайте буквально, а не трактуйте, в выгодном свете. Последний раз - "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды". А выкручивать конституцию и законы, что Вы здесь продемонстрировали выше - это и есть манипуляция. Здесь мы читаем так, здесь эдак, "здесь рыбу заворачивали". Еще один пример. Завод "Кузница на Рыбальском", основным акционером компании выступает корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" президента Украины Петра Порошенко. Предприятие, в частности, занимается разработкой бронеавтомобилей для Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины и получает госзаказы. Можно отстирывать белье дальше, чище оно от этого не станет.
ruvex написав:Последний раз - "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды".
Это ваши выдумки и основанная на них ваша трактовка, а не цитирование законодательства. Вы сами противоречите цитатами из законов, которые сами же и приводите, и считаете что это аргументы.
Аргументация неправоты собеседника основанная исключительно на собственном мнении - бездоказательна. За все обсуждение, для объективности, процитировано в ответ так ничего и не было. Допустим Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції". Только в нем значительно большее поле для маневра нежели в 6 абзацах статьи 103 Конституции и обсуждение потеряет любой смысл. И чтобы этого окончательно не произошло, думаю данное обсуждение оставим при своих мнениях.
ruvex написав:Последний раз - "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды".
Это ваши выдумки и основанная на них ваша трактовка, а не цитирование законодательства. Вы сами противоречите цитатами из законов, которые сами же и приводите, и считаете что это аргументы.
Аргументация неправоты собеседника основанная исключительно на собственном мнении - бездоказательна. За все обсуждение, для объективности, процитировано в ответ так ничего и не было. Допустим Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції". Только в нем значительно большее поле для маневра нежели в 6 абзацах статьи 103 Конституции и обсуждение потеряет любой смысл. И чтобы этого окончательно не произошло, думаю данное обсуждение оставим при своих мнениях.
Выше я опирался на цитаты законодательства, которые вы же и привели. Законодательство для вас не аргумент? Только я в отличии от вас не додумывая ничего, о чем там не написано. Может, вы приведете факт того, что президент занимает руководящую должность в неком предприятии? Или входит в набсовет? Или дадите ссылку, в каком законодательном акте сказано, что "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды", как вы трактуете? Или прямой запрет быть владельцем? Так нет же, ни одного факта или примера, лишь ваши выдумки
Примеры в декларации гаранта, завод "Кузница на Рыбальском" с военными госзаказами один из них. С подобным подходом и трактовками бизнес у нас не будет отделен от власти. Наверное о подобном государстве вы и мечтали. Здесь впору вспомнить мудрость Хаджи Насреддина.
ruvex написав:С подобным подходом и трактовками бизнес у нас не будет отделен от власти. Наверное о подобном государстве вы и мечтали.
Такий підхід є в усіх країнах. Тільки ідіоти можуть вимагати негайного продажу майна перед виборами чи після них. Не подобаються багаті - голосуйте за бомжей, вони ж нічого не крадуть, і будуть самими чесними Президентами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...