Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 16 січ, 2019 12:56

ruvex написав: Faceless написав: ruvex написав: Последний раз - "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды".

Это ваши выдумки и основанная на них ваша трактовка, а не цитирование законодательства.

Вы сами противоречите цитатами из законов, которые сами же и приводите, и считаете что это аргументы. Это ваши выдумки и основанная на них ваша трактовка, а не цитирование законодательства.Вы сами противоречите цитатами из законов, которые сами же и приводите, и считаете что это аргументы.

Аргументация неправоты собеседника основанная исключительно на собственном мнении - бездоказательна. За все обсуждение, для объективности, процитировано в ответ так ничего и не было. Допустим Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції". Только в нем значительно большее поле для маневра нежели в 6 абзацах статьи 103 Конституции и обсуждение потеряет любой смысл. И чтобы этого окончательно не произошло, думаю данное обсуждение оставим при своих мнениях. Аргументация неправоты собеседника основанная исключительно на собственном мнении - бездоказательна. За все обсуждение, для объективности, процитировано в ответ так ничего и не было. Допустим Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції". Только в нем значительно большее поле для маневра нежели в 6 абзацах статьи 103 Конституции и обсуждение потеряет любой смысл. И чтобы этого окончательно не произошло, думаю данное обсуждение оставим при своих мнениях.

Выше я опирался на цитаты законодательства, которые вы же и привели. Законодательство для вас не аргумент? Только я в отличии от вас не додумывая ничего, о чем там не написано.Может, вы приведете факт того, что президент занимает руководящую должность в неком предприятии? Или входит в набсовет? Или дадите ссылку, в каком законодательном акте сказано, что "независимость от любых структур это отсутствие влияния, как структур на президента так и президента на любые структуры с целью получения выгоды", как вы трактуете? Или прямой запрет быть владельцем? Так нет же, ни одного факта или примера, лишь ваши выдумки