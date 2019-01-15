Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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ruvex написав:Еще раз подтверждаю то, что согласно 103 ст. конституции, абзац 4, суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. "Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." (Конституция в комментариях) Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу. Отсюда следует, что будущий президент должен быть отделен от бизнеса, еще до вступления на пост
Як може власний бізнес зробити вплив на власника? Тобто, хто конкретно може зробити тиск на Президента, якщо він власник? Він не керує цим бізнесом, а отримує дивіденди. В якій країні світу є вимога все розпродати до інавгурації? В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин.