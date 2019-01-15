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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:34

  lapay написав:
  ruvex написав:Еще раз подтверждаю то, что согласно 103 ст. конституции, абзац 4, суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти.
"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." (Конституция в комментариях)
Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
Отсюда следует, что будущий президент должен быть отделен от бизнеса, еще до вступления на пост

Як може власний бізнес зробити вплив на власника? Тобто, хто конкретно може зробити тиск на Президента, якщо він власник? Він не керує цим бізнесом, а отримує дивіденди. В якій країні світу є вимога все розпродати до інавгурації?
В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин. :)


Зачем тогда он сам обещал его продать - https://www.youtube.com/watch?v=SbvrnrTlFjg
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36

  lapay написав:В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин.

У тих чи інших формулюваннях аналогічні норми містяться в конституціях багатьох країн (наприк-лад США, ФРН та ін ).
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:41

  katso написав:
Зачем тогда он сам обещал его продать - https://www.youtube.com/watch?v=SbvrnrTlFjg


Это нормально, обещать не значит жениться, для того, чтобы добавить несколько процентов на выборах все средства хороши. Победителей не судят /c/

Просто избирателям надо делать выводы, и не голосовать в следующий раз за тех, кто давал много пустых обещаний.
freeze
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