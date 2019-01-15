Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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ruvex написав:Еще раз подтверждаю то, что согласно 103 ст. конституции, абзац 4, суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти. "Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." (Конституция в комментариях) Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу. Отсюда следует, что будущий президент должен быть отделен от бизнеса, еще до вступления на пост
Як може власний бізнес зробити вплив на власника? Тобто, хто конкретно може зробити тиск на Президента, якщо він власник? Він не керує цим бізнесом, а отримує дивіденди. В якій країні світу є вимога все розпродати до інавгурації? В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин.
ruvex написав:К которым, причисляете лично себя, после плохо переваренной и пропагандисткой утки почти 5 летний давности, к гурманам?
Та мені його передвиборчі обіцянки були до лампочки, мій улюбленець Яценюк, а не він. Почитайте мої пости 2015 року. Я став "порохоботом" тільки тоді, коли він почав робити реформи, і я знаю, що він буде продовжувати їх робити в другій каденції, а от чи інші будуть їх проводити такими ж темпами - дуже сильно сумніваюсь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Я став "порохоботом" тільки тоді, коли він почав робити реформи, і я знаю, що він буде продовжувати їх робити в другій каденції, а от чи інші будуть їх проводити такими ж темпами - дуже сильно сумніваюсь.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 16 січ, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Примеры в декларации гаранта, завод "Кузница на Рыбальском" с военными госзаказами один из них.
Что является примером? Что он - акционер? И? Вы так и не привели ни одного подтверждения, где законодательство запрещало бы быть акционеров, владельцем существенной доли, контрольного пакета и проч. Или хотя бы хоть один пример трактовок, подобной вашим, из мировой практики. В США Трампа никто не заставлял продавать весь свой бизнес и свои акции. По вашей логике, им плевать, что "бизнес не отделен от власти". Берлускони, один из богатейших людей Италии, когда пошел в политику, "отошел от бизнеса" не в плане бросил все, а просто перестал им руководить. И никто не заявлял о невозможности для него баллотироваться из-за этого. Наверно, это все нецивилищзованные страны, не знали, что президент должет быть исключительно без активов.
“Генеральна прокуратура на чолі з генеральним прокурором Юрієм Луценком змогла повернути до бюджету 44 мільярди гривень, вкрадених Януковичем та його оточенням”, - зазначив Глава держави. За його словами, на ці кошти будуються 513 амбулаторій сільської медицини, 184 гуртожитки для воїнів-контрактників, де проживатиме 24 тисячі українських військовослужбовців, а також закуповується сучасна зброя для армії, реалізуються інші соціально-значущі проекти.
Кому я повинен вірити - Президенту, чи аноніму?
Ну да, верить человеку, который обещал прекратить войну, продать бизнес, положить новую брусчатку и платить по 1000 гривен в день военным... Ютуб все помнит. Я тоже помню. А Вы продолжайте дальше верить тому человеку, которому нагло врать со сцен, трибун и экранов телевизоров своему народу - как с горы катиться. Мазохисты.