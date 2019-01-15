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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:34

  lapay написав:
  ruvex написав:Еще раз подтверждаю то, что согласно 103 ст. конституции, абзац 4, суть данной конституционной нормы - отделение бизнеса от власти.
"Ця заборона має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур." (Конституция в комментариях)
Цель её - избежать возможности злоупотреблений, преференций своему бизнесу.
Отсюда следует, что будущий президент должен быть отделен от бизнеса, еще до вступления на пост

Як може власний бізнес зробити вплив на власника? Тобто, хто конкретно може зробити тиск на Президента, якщо він власник? Він не керує цим бізнесом, а отримує дивіденди. В якій країні світу є вимога все розпродати до інавгурації?
В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин. :)


Зачем тогда он сам обещал его продать - https://www.youtube.com/watch?v=SbvrnrTlFjg
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36

  lapay написав:В усьому світі це нормально, а в світі зрадофілів кримінальний злочин.

У тих чи інших формулюваннях аналогічні норми містяться в конституціях багатьох країн (наприк-лад США, ФРН та ін ).
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:41

  katso написав:
Зачем тогда он сам обещал его продать - https://www.youtube.com/watch?v=SbvrnrTlFjg


Это нормально, обещать не значит жениться, для того, чтобы добавить несколько процентов на выборах все средства хороши. Победителей не судят /c/

Просто избирателям надо делать выводы, и не голосовать в следующий раз за тех, кто давал много пустых обещаний.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:53

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:К которым, причисляете лично себя, после плохо переваренной и пропагандисткой утки почти 5 летний давности, к гурманам?

Та мені його передвиборчі обіцянки були до лампочки, мій улюбленець Яценюк, а не він. Почитайте мої пости 2015 року. :)
Я став "порохоботом" тільки тоді, коли він почав робити реформи, і я знаю, що він буде продовжувати їх робити в другій каденції, а от чи інші будуть їх проводити такими ж темпами - дуже сильно сумніваюсь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:55

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:У тих чи інших формулюваннях аналогічні норми містяться в конституціях багатьох країн (наприк-лад США, ФРН та ін ).

Де записана вимога продати майно? Де записано, що виробництво, яке належить (не керується) Президентом, не може змагатись за держзамовлення?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:07

  lapay написав:Я став "порохоботом" тільки тоді, коли він почав робити реформи, і я знаю, що він буде продовжувати їх робити в другій каденції, а от чи інші будуть їх проводити такими ж темпами - дуже сильно сумніваюсь.

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 16 січ, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:09

Re: вера

  lapay написав:вірять Гундяєву чи Пукіну, і нічого, навіть віруючими себе вважають

т.е. вы верите Порошенку, а не президенту/ам
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:28

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  ruvex написав:Примеры в декларации гаранта, завод "Кузница на Рыбальском" с военными госзаказами один из них.

Что является примером? Что он - акционер? И? Вы так и не привели ни одного подтверждения, где законодательство запрещало бы быть акционеров, владельцем существенной доли, контрольного пакета и проч.
Или хотя бы хоть один пример трактовок, подобной вашим, из мировой практики. В США Трампа никто не заставлял продавать весь свой бизнес и свои акции. По вашей логике, им плевать, что "бизнес не отделен от власти". Берлускони, один из богатейших людей Италии, когда пошел в политику, "отошел от бизнеса" не в плане бросил все, а просто перестал им руководить. И никто не заявлял о невозможности для него баллотироваться из-за этого. Наверно, это все нецивилищзованные страны, не знали, что президент должет быть исключительно без активов.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:34

Re: активы

Споры решает суд. крапка
мнение каждого интересно только во время выборов
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:59

  lapay написав:
“Генеральна прокуратура на чолі з генеральним прокурором Юрієм Луценком змогла повернути до бюджету 44 мільярди гривень, вкрадених Януковичем та його оточенням”, - зазначив Глава держави.
За його словами, на ці кошти будуються 513 амбулаторій сільської медицини, 184 гуртожитки для воїнів-контрактників, де проживатиме 24 тисячі українських військовослужбовців, а також закуповується сучасна зброя для армії, реалізуються інші соціально-значущі проекти.


Кому я повинен вірити - Президенту, чи аноніму? ;)


Ну да, верить человеку, который обещал прекратить войну, продать бизнес, положить новую брусчатку и платить по 1000 гривен в день военным...
Ютуб все помнит. Я тоже помню. А Вы продолжайте дальше верить тому человеку, которому нагло врать со сцен, трибун и экранов телевизоров своему народу - как с горы катиться.
Мазохисты.
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