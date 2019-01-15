Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:59
Re: успехи газа
Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:02
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Краще вірити агенству ОБС.
Якщо хочете щось сказати - давайте посилання, як я, а інакше все це звичне і не цікаве зрадофільське бла-бла-бла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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