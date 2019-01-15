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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:59

Re: успехи газа

Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:02

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Ну да, верить человеку, который обещал прекратить войну, продать бизнес, положить новую брусчатку и платить по 1000 гривен в день военным...

Краще вірити агенству ОБС. :)
Якщо хочете щось сказати - давайте посилання, як я, а інакше все це звичне і не цікаве зрадофільське бла-бла-бла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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