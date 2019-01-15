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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:59

Re: успехи газа

Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:02

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Ну да, верить человеку, который обещал прекратить войну, продать бизнес, положить новую брусчатку и платить по 1000 гривен в день военным...

Краще вірити агенству ОБС. :)
Якщо хочете щось сказати - давайте посилання, як я, а інакше все це звичне і не цікаве зрадофільське бла-бла-бла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:56

  lapay написав:Я став "порохоботом" тільки тоді, коли він почав робити реформи


Делать реформы или говорить о том что делает реформы? Можно уже результат хоть одной реформы руками потрогать? Только про безвиз не говорите -это не реформа - и не понятно еще сколько всяких уступок типа экспорта карпатского леса мы за него отвалили....
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:04

  lapay написав:
  Imp написав:Ну да, верить человеку, который обещал прекратить войну, продать бизнес, положить новую брусчатку и платить по 1000 гривен в день военным...

Краще вірити агенству ОБС. :)
Якщо хочете щось сказати - давайте посилання, як я, а інакше все це звичне і не цікаве зрадофільське бла-бла-бла.

Ну вот к примеру самые распиаренные в свое время замороженные деньги Януковича младшего.
https://youtu.be/UG_eYLbpAtQ

На них тоже уже были планы, о них отчитывались как о тех, что "вернули в бюджет". Но по факту все оакзалось иначе. Подождем, остальные тоже со временем окажутся уже выведенными, а виновных не будет.
Imp
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2

 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:37

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:На них тоже уже были планы, о них отчитывались как о тех, что "вернули в бюджет". Но по факту все оакзалось иначе. Подождем, остальные тоже со временем окажутся уже выведенными, а виновных не будет.

Так там було 2 млрд, а не 44, чи це не головне? І 25 хв дивитися не має бажання, я таке взагалі не дивлюсь. Бажано вказувати конкретний час запису.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:01

  lapay написав:
  Imp написав:На них тоже уже были планы, о них отчитывались как о тех, что "вернули в бюджет". Но по факту все оакзалось иначе. Подождем, остальные тоже со временем окажутся уже выведенными, а виновных не будет.

Так там було 2 млрд, а не 44, чи це не головне? І 25 хв дивитися не має бажання, я таке взагалі не дивлюсь. Бажано вказувати конкретний час запису.

Это 2 млрд из множества таких же.
А 25 минут там потому, что описывается нетривиальная схема в 1-2 хода. Это сложная схема, ее не описать за 1 минуту. Но опять же для тебя цифры - это сложно, а если на цифры нужно еще потратить 25 минут сконцентрировано и внимательно слушая - то это вообще перегрузка. Прощаю.
Imp
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  #<1 ... 16171819
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