Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:59
Re: успехи газа
Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:02
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Краще вірити агенству ОБС.
Якщо хочете щось сказати - давайте посилання, як я, а інакше все це звичне і не цікаве зрадофільське бла-бла-бла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:56
Делать реформы или говорить о том что делает реформы? Можно уже результат хоть одной реформы руками потрогать? Только про безвиз не говорите -это не реформа - и не понятно еще сколько всяких уступок типа экспорта карпатского леса мы за него отвалили....
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:04
Ну вот к примеру самые распиаренные в свое время замороженные деньги Януковича младшего.
На них тоже уже были планы, о них отчитывались как о тех, что "вернули в бюджет". Но по факту все оакзалось иначе. Подождем, остальные тоже со временем окажутся уже выведенными, а виновных не будет.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:37
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Так там було 2 млрд, а не 44, чи це не головне? І 25 хв дивитися не має бажання, я таке взагалі не дивлюсь. Бажано вказувати конкретний час запису.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:01
Это 2 млрд из множества таких же.
А 25 минут там потому, что описывается нетривиальная схема в 1-2 хода. Это сложная схема, ее не описать за 1 минуту. Но опять же для тебя цифры - это сложно, а если на цифры нужно еще потратить 25 минут сконцентрировано и внимательно слушая - то это вообще перегрузка. Прощаю.
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:14
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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