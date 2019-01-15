Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:59
Re: успехи газа
Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:02
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Краще вірити агенству ОБС.
Якщо хочете щось сказати - давайте посилання, як я, а інакше все це звичне і не цікаве зрадофільське бла-бла-бла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:56
Делать реформы или говорить о том что делает реформы? Можно уже результат хоть одной реформы руками потрогать? Только про безвиз не говорите -это не реформа - и не понятно еще сколько всяких уступок типа экспорта карпатского леса мы за него отвалили....
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:04
Ну вот к примеру самые распиаренные в свое время замороженные деньги Януковича младшего.
На них тоже уже были планы, о них отчитывались как о тех, что "вернули в бюджет". Но по факту все оакзалось иначе. Подождем, остальные тоже со временем окажутся уже выведенными, а виновных не будет.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:37
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Так там було 2 млрд, а не 44, чи це не головне? І 25 хв дивитися не має бажання, я таке взагалі не дивлюсь. Бажано вказувати конкретний час запису.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:01
Это 2 млрд из множества таких же.
А 25 минут там потому, что описывается нетривиальная схема в 1-2 хода. Это сложная схема, ее не описать за 1 минуту. Но опять же для тебя цифры - это сложно, а если на цифры нужно еще потратить 25 минут сконцентрировано и внимательно слушая - то это вообще перегрузка. Прощаю.
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:14
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:19
Я неспроста несколько раз упоминал Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції".
Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 року та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» 12.02.2015 року внесено зміни та визначено, що "Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" - это фактически управленец, имеющий возможность осуществлять решающее влияние на управление.
Отсюда и обязательное указание в декларации публичных лиц подобной информации.
Многими бизнесами, к примеру "Богданом" президент официально не владеет. Но с "Ленинской кузней" или "Кузница на Рыбальском" все иначе - официально принадлежавший президенту завод ремонтировал военную технику. Ему принадлежит 73,9% акций. Президент зарабатывал на военных заказах.
В 2017 году "независимое" НАБУ начало расследование факта получения сверхприбыли заводом. Наводит на улыбку, неправда ли?
Сделка по продаже перед выборами очередная имиджевая попытка и заодно маневр уйти от ответственности за прибыль от получения армейских заказов.
В подтверждение же своей теории, попробуйте открыть/купить маломальское предприятие и получить госзаказы военного назначения, после чего можно будет утверждать, что никакого влияния в указанной выше схеме не было и нет и злоупотреблений, преференций своему бизнесу также нет.
Не думаю, что все это так сложно, если есть желание самостоятельно сложить пазлы, в альтернативном случае можете и дальше отрицать очевидное.
Black Jack - White Business
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