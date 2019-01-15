Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 16 січ, 2019 22:19

Faceless написав: Что является примером? Что он - акционер? И? Вы так и не привели ни одного подтверждения, где законодательство запрещало бы быть акционеров, владельцем существенной доли, контрольного пакета и проч.

Что является примером? Что он - акционер? И? Вы так и не привели ни одного подтверждения, где законодательство запрещало бы быть акционеров, владельцем существенной доли, контрольного пакета и проч.

Я неспроста несколько раз упоминал Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції".Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 року та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» 12.02.2015 року внесено зміни та визначено, що "Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" - это фактически управленец, имеющий возможность осуществлять решающее влияние на управление.Отсюда и обязательное указание в декларации публичных лиц подобной информации.Многими бизнесами, к примеру "Богданом" президент официально не владеет. Но с "Ленинской кузней" или "Кузница на Рыбальском" все иначе - официально принадлежавший президенту завод ремонтировал военную технику. Ему принадлежит 73,9% акций. Президент зарабатывал на военных заказах.В 2017 году "независимое" НАБУ начало расследование факта получения сверхприбыли заводом. Наводит на улыбку, неправда ли?Сделка по продаже перед выборами очередная имиджевая попытка и заодно маневр уйти от ответственности за прибыль от получения армейских заказов.В подтверждение же своей теории, попробуйте открыть/купить маломальское предприятие и получить госзаказы военного назначения, после чего можно будет утверждать, что никакого влияния в указанной выше схеме не было и нет и злоупотреблений, преференций своему бизнесу также нет.Не думаю, что все это так сложно, если есть желание самостоятельно сложить пазлы, в альтернативном случае можете и дальше отрицать очевидное.