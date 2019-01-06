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Які автомобілі з'являться
в 2019-2021 роках (фото)

Які автомобілі з'являться в 2019-2021 роках (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24

Які автомобілі з'являться в 2019-2021 роках (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році з'явилося багато цікавих нових автомобілів

Дивися повний текст Які автомобілі з'являться в 2019-2021 роках (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24

Дуже корисна інформація для ринку України. Зато ніхто жодним словом не обмовився про новий Пежо Ріфтер, оновлення зовнішнього вигляду ФВ Пассат...
Але ж навіщо. 90% відсотків читачів фінанс.уа їздить на елітних автомобілях. Тим більше, що їх купують ще до світової презентації.
jeugen
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