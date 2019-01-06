У 2018 році з'явилося багато цікавих нових автомобілів
Дивися повний текст Які автомобілі з'являться в 2019-2021 роках (фото).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24
Які автомобілі з'являться в 2019-2021 роках (фото)
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Дивися повний текст Які автомобілі з'являться в 2019-2021 роках (фото).
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24
Дуже корисна інформація для ринку України. Зато ніхто жодним словом не обмовився про новий Пежо Ріфтер, оновлення зовнішнього вигляду ФВ Пассат...
Але ж навіщо. 90% відсотків читачів фінанс.уа їздить на елітних автомобілях. Тим більше, що їх купують ще до світової презентації.
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