Нове валютне регулювання передбачає понад 20 послаблень на валютному ринку з 7 лютого 2019 року.
Дивися повний текст НБУ дозволить купувати валюту онлайн (інфографіка).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:37
НБУ дозволить купувати валюту онлайн (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дозволить купувати валюту онлайн (інфографіка).
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:37
хорошо забытое старое еще в привате коломойского было ! до 2015 года так точно было
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